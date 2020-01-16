ST. GEORGE'S澐璟單日共吸金2億

ST. GEORGE'S四房戶呎售5.37萬

信置（0083）旗下何文田嘉道理道ST. GEORGE'S MANSIONS，新沽出1伙，為項目今年第4宗成交，吸金總額逾3.9億元；新售出單位為第1座15樓A室，連車位成交價1.15億元，實用2140方呎，4房雙套間隔，實呎5.37萬元，買家成交期90日。項目自2020年8月推出至今累售22伙，總套現額逾28億元。

泓碧頂層特色戶3300萬招標沽

另華潤置地（海外）及保利（0119）合作發展的啟德跑道區澐璟，昨日亦以9115.164萬元，售出第1座11樓A室，實用2088方呎4房戶，實呎4.36萬元，買家成交期720日。

至於碧桂園（2007）馬鞍山泓碧，第5座15樓D室，3房1套連天台特色戶，透過招標以3300萬元售出，實用1207方呎，有內置樓梯連接1005方呎天台、附天際泳池，望吐露港海景，實呎2.73萬元。泓碧自2018年底開售以來累沽530伙，套現逾62億元。碧桂園同系九龍城瓏碧，亦以782萬元售出19樓C室，實用281方呎1房戶，實呎2.78萬元。換言之，碧桂園系內兩盤單日吸金近4100萬元。

新地（0016）昨日新一輪發售10伙的元朗Grand YOHO第2期，亦售出約5伙。

恢復通關在即，其他新盤已見起動；合景泰富（1813）與龍光（3380）合作、已屆現樓的鴨脷洲全新盤凱玥，新近上載首張銷售安排，下周一（1月9日）起招標推售4伙4房單位，實用介乎3316至3627方呎，截標日期為今年3月8日。去年底已上載樓書的凱玥，提供295伙，主打3房及4房大戶，單位實用1340至9663方呎。

[香港地產]