經濟

香港地產

晉海4房業主料實蝕逾四成離場

【明報專訊】本港和內地即將通關，雖然刺激樓市氣氛帶動交投轉旺，惟二手市場仍不乏大額蝕讓；將軍澳日出康城半新盤晉海，最新有4房海景戶以1670萬元易手，原業主持貨5年，帳面已蝕566萬元，如連各項使費計，料需實蝕逾44.5%離場，料為屋苑歷來最大宗蝕讓個案。

中原分行經理黃仕斌表示，上述晉海第2B座高層A室，實用1066方呎4房1套連工人房間隔、望海景，原業主早於2021年8月叫價2600萬元放盤，及後累減930萬元或36%，新近以1670萬元易手，實呎15,666元。

單位1670萬易手 呎價1.56萬

原業主2017年11月以2236萬元一手購入，持貨逾5年，帳面蝕約566萬元或25%，蝕讓金額、蝕幅料均為屋苑歷來最傷；據悉，原業主為內地人，購入單位時需付雙倍印花稅DSD，即使扣除發展商提供之現金回贈，是次轉手，連各項使費料仍需實蝕逾996萬元，實際蝕幅估計達44.5%。

盈翠2房685萬沽 業主損手半成

青衣指標屋苑盈翠半島，本月至今錄約3宗成交；利嘉閣分行經理梁均耀表示，屋苑第7座低層B室，實用520方呎2房間隔，以685萬元易手，實呎13,173元，略低於市價；原業主2017年以680萬元買入，持貨約5年，帳面僅賺5萬元；但如果連使費計，料原業主有機會實蝕逾34萬元，實際蝕幅約5%。

中原地產區域營業董事黎宗文表示，沙田花園城新錄1期第2座中層G室成交，實用301方呎2房間隔，原業主去年10月起叫價480萬元放盤，議價後減價45萬元或9%，以435萬元易手，實呎14,452元；原業主2019年以505萬元購入，帳面已蝕70萬元或約14%，若連使費計，料有機會實蝕94.5萬元或約19%。

產業署標售5單位 估值逾2億

樓市回暖，政府產業署亦乘勢推出5個前政府宿舍單位招標出售，以相關屋苑近期成交呎價估算，整批單位估值約2.2億元。上述物業分別位於港島半山寶珊道寶城大廈、麥當勞道麥當勞大廈、大坑愉富大廈，以及薄扶林碧瑤灣，單位實用介乎1570方呎至2410方呎，全數連車位出售，準買家可到金鐘政府總部遞交標書，截標日期為2月3日中午12時。

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