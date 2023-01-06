Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
經濟
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
消費券
新冠疫情
大灣區
圖片看世界
經濟
2023年1月6日星期五
周顯 投資二三事
投資策略
恒指四連升 突破21000點關 分析：農曆新年前有力衝至22000
騰訊重登全球十大市值企業
資金異動 盈富流入流出破紀錄
海通：港股今年望錄高個位數回報
人行銀保監建首套房利率機制 變相減按息
內房賣樓回暖 雅居樂合生12月合約銷售按月回升
3中小股配股 合共集資29億
港府發449億綠債 亞洲最大ESG
3險企今年擬聘逾萬人迎內地客 陳健波：通關首兩月適應期 下半年料見明顯增長
銀保監批友邦人保 償付能力數據不實
去年股債雙殺 強積金蝕近16%
內地財新服務業PMI升幅勝預期
資金需求高峰過 港元拆息全線回落
港大料港今年首季GDP止跌回升
網購「退貨難」增 市監局行政指導10免稅企業
復星售4公司股權套67億人幣
亞馬遜裁員1.8萬 超內部估計八成 主要削零售人力資源職位 股價早段跌1%
歐盟裁定Meta個性化廣告違規 罰32億
虛幣擠提致巨虧 Silvergate股價暴跌45%
張兆聰：大巿進入調整期 物管股值博
植耀輝：港股料上半年反覆 下半年較易玩
方保僑：2023年要「窮則變變則通」
技術取勝：力勁8.4元沽壓較大
盧駿匡：港股牛一 上方阻力22500點
劉思明：中概股火熱 電車弱勢只宜短炒
周顯：五大理由看好中國經濟
譚新強：Tesla有沒有護城河？
湯文亮：來而不往非禮也
料將停加息 移民留學生需求強 合景泰富看好今年澳洲樓市
新盤速遞：悉尼Castle Island 一房58萬澳元起
九倉九龍貨倉每呎補價2500元 涉近21億 擬建1782伙住宅將盡快開展工程
話你知：長實上月奪啟德住宅地 樓面呎價僅6138元
晉海4房業主料實蝕逾四成離場
兩市區豪宅開齋 單日吸金近億
紀寶近1.2億購干諾道西舖位
新世界兩商業項目獲建築設計獎
周顯：五大理由看好中國經濟
【明報專訊】對於本年的股市，我是極度看好，皆因中國的經濟增長應該會超出所有人預期之外。
相關字詞﹕
投資二三事
財經專欄
周顯
上 / 下一篇新聞
恒指四連升 突破21000點關 分析：農曆新年前有力衝至22000
騰訊重登全球十大市值企業
資金異動 盈富流入流出破紀錄
海通：港股今年望錄高個位數回報
人行銀保監建首套房利率機制 變相減按息
內房賣樓回暖 雅居樂合生12月合約銷售按月回升
3中小股配股 合共集資29億
港府發449億綠債 亞洲最大ESG
3險企今年擬聘逾萬人迎內地客 陳健波：通關首兩月適應期 下半年料見明顯增長
銀保監批友邦人保 償付能力數據不實
去年股債雙殺 強積金蝕近16%
內地財新服務業PMI升幅勝預期
資金需求高峰過 港元拆息全線回落
港大料港今年首季GDP止跌回升
網購「退貨難」增 市監局行政指導10免稅企業
復星售4公司股權套67億人幣
亞馬遜裁員1.8萬 超內部估計八成 主要削零售人力資源職位 股價早段跌1%
歐盟裁定Meta個性化廣告違規 罰32億
虛幣擠提致巨虧 Silvergate股價暴跌45%
張兆聰：大巿進入調整期 物管股值博
植耀輝：港股料上半年反覆 下半年較易玩
方保僑：2023年要「窮則變變則通」
技術取勝：力勁8.4元沽壓較大
盧駿匡：港股牛一 上方阻力22500點
劉思明：中概股火熱 電車弱勢只宜短炒
周顯：五大理由看好中國經濟
譚新強：Tesla有沒有護城河？
湯文亮：來而不往非禮也
料將停加息 移民留學生需求強 合景泰富看好今年澳洲樓市
新盤速遞：悉尼Castle Island 一房58萬澳元起
九倉九龍貨倉每呎補價2500元 涉近21億 擬建1782伙住宅將盡快開展工程
話你知：長實上月奪啟德住宅地 樓面呎價僅6138元
晉海4房業主料實蝕逾四成離場
兩市區豪宅開齋 單日吸金近億
紀寶近1.2億購干諾道西舖位
新世界兩商業項目獲建築設計獎
恒指四連升 突破21000點關 分析：農曆新年前有力衝至22000
騰訊重登全球十大市值企業
資金異動 盈富流入流出破紀錄
海通：港股今年望錄高個位數回報
人行銀保監建首套房利率機制 變相減按息
內房賣樓回暖 雅居樂合生12月合約銷售按月回升
3中小股配股 合共集資29億
港府發449億綠債 亞洲最大ESG
3險企今年擬聘逾萬人迎內地客 陳健波：通關首兩月適應期 下半年料見明顯增長
銀保監批友邦人保 償付能力數據不實
去年股債雙殺 強積金蝕近16%
內地財新服務業PMI升幅勝預期
資金需求高峰過 港元拆息全線回落
港大料港今年首季GDP止跌回升
網購「退貨難」增 市監局行政指導10免稅企業
復星售4公司股權套67億人幣
亞馬遜裁員1.8萬 超內部估計八成 主要削零售人力資源職位 股價早段跌1%
歐盟裁定Meta個性化廣告違規 罰32億
虛幣擠提致巨虧 Silvergate股價暴跌45%
張兆聰：大巿進入調整期 物管股值博
植耀輝：港股料上半年反覆 下半年較易玩
方保僑：2023年要「窮則變變則通」
技術取勝：力勁8.4元沽壓較大
盧駿匡：港股牛一 上方阻力22500點
劉思明：中概股火熱 電車弱勢只宜短炒
譚新強：Tesla有沒有護城河？
湯文亮：來而不往非禮也
料將停加息 移民留學生需求強 合景泰富看好今年澳洲樓市
新盤速遞：悉尼Castle Island 一房58萬澳元起
九倉九龍貨倉每呎補價2500元 涉近21億 擬建1782伙住宅將盡快開展工程
話你知：長實上月奪啟德住宅地 樓面呎價僅6138元
晉海4房業主料實蝕逾四成離場
兩市區豪宅開齋 單日吸金近億
紀寶近1.2億購干諾道西舖位
新世界兩商業項目獲建築設計獎
prev
next