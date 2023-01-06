虛幣擠提致巨虧 Silvergate股價暴跌45%

【明報專訊】《華爾街日報》報道，專注於虛幣存款業務的Silvergate Capital（美：SI）公布的初步業績顯示，虛幣交易平台FTX崩潰引發的客戶擠提，令Silvergate被迫賤賣資產，以應付客戶高達81億美元（約632億港元）的提款。該公司提前發布的部分季度業績顯示，第四季與虛幣相關的存款暴跌68%，跌至只有38億美元。為應付客戶提款，該公司以折扣價沽出資產負債表上的債務，而出售資產帶來的7.18億美元虧損，遠超Silvergate自2013年成立以來的總利潤，其早段股價暴跌45%。
宣布裁員200人 削減部分業務
該公司另宣布裁員200人，相當於四成員工，並削減部分業務。它目前已擱置推出數碼貨幣的計劃，並為購買facebook母企Meta（美：META）建構的穩定幣技術，撇帳1.96億美元。不過該公司表示，仍有資金應付「持續的轉型期」。截至第四季末，Silvergate持有約46億美元現金，金額高於其餘下的38億美元存款。
強生分拆Kenvue 或成美股今年最大IPO
此外，美國藥廠強生（美：JNJ）旗下的消費者健康公司Kenvue申請在紐交所上市，股票代碼為KVUE，有望成為今年美股規模最大的IPO之一。強生此前宣布將消費者健康產品部門分拆，該業務包括李施德林、Neutrogena等品牌，相關業務在截至去年10月2日的9個月內，銷售額超過110億美元，而利潤為17億美元。