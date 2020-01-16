經濟

內地財新服務業PMI升幅勝預期

【明報專訊】受惠疫情防控「鬆口」，內地服務業12月略見「起色」。財新公布12月中國通用服務業經營活動指數（PMI）錄得48，按月回升1.3個百分點，高於市場預期的46.8，但仍處於50盛衰分界線以下，為連續4個月處於收縮區間。受疫情影響，12月服務業生產、需求繼續收縮，但防疫政策優化等因素，帶動生產經營指數、新訂單指數有邊際改善；出口則未能延續前月的擴張趨勢，新出口訂單指數再度跌至收縮區間。

期內，就業指數略見回升。有部分企業反映員工因疫情而離職，還有部分企業因效益不佳而減少開工，令積壓業務量指數升至2022年6月以來新高，連續第5個月位於臨界點以上。月內，原料、勞動力及能源成本推升成本壓力，企業繼續上調銷售價格，但升幅有限。出廠價格指數則跌至近4個月以來的低位，仍處於擴張區間。

報告指出，防疫政策優化讓服務業市場信心回升，服務業經營預期指數反彈至2021年8月以來的高位。企業普遍預期，疫情好轉和防控措施放寬，將會支撐銷售和經營活動回升。投資增加和政策扶持亦被認為是可能驅動增長的因素。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，內地政府明確未來將復蘇和擴大消費放在優先位置，這不但改善社會心理預期、提振發展信心，也需要各項政策協調配合，穩固就業基本盤，切實提高居民可支配收入。

相關字詞﹕服務業 財新

上 / 下一篇新聞

恒指四連升 突破21000點關 分析：農曆新年前有力衝至22000
恒指四連升 突破21000點關 分析：農曆新年前有力衝至22000
騰訊重登全球十大市值企業
騰訊重登全球十大市值企業
資金異動 盈富流入流出破紀錄
資金異動 盈富流入流出破紀錄
海通：港股今年望錄高個位數回報
海通：港股今年望錄高個位數回報
人行銀保監建首套房利率機制 變相減按息
人行銀保監建首套房利率機制 變相減按息
內房賣樓回暖 雅居樂合生12月合約銷售按月回升
內房賣樓回暖 雅居樂合生12月合約銷售按月回升
3中小股配股 合共集資29億
3中小股配股 合共集資29億
港府發449億綠債 亞洲最大ESG
港府發449億綠債 亞洲最大ESG
3險企今年擬聘逾萬人迎內地客 陳健波：通關首兩月適應期 下半年料見明顯增長
3險企今年擬聘逾萬人迎內地客 陳健波：通關首兩月適應期 下半年料見明顯增長
銀保監批友邦人保 償付能力數據不實
銀保監批友邦人保 償付能力數據不實
去年股債雙殺 強積金蝕近16%
去年股債雙殺 強積金蝕近16%
資金需求高峰過 港元拆息全線回落
資金需求高峰過 港元拆息全線回落
港大料港今年首季GDP止跌回升
港大料港今年首季GDP止跌回升
網購「退貨難」增 市監局行政指導10免稅企業
網購「退貨難」增 市監局行政指導10免稅企業
復星售4公司股權套67億人幣
復星售4公司股權套67億人幣
亞馬遜裁員1.8萬 超內部估計八成 主要削零售人力資源職位 股價早段跌1%
亞馬遜裁員1.8萬 超內部估計八成 主要削零售人力資源職位 股價早段跌1%
歐盟裁定Meta個性化廣告違規 罰32億
歐盟裁定Meta個性化廣告違規 罰32億
虛幣擠提致巨虧 Silvergate股價暴跌45%
虛幣擠提致巨虧 Silvergate股價暴跌45%
張兆聰：大巿進入調整期 物管股值博
張兆聰：大巿進入調整期 物管股值博
植耀輝：港股料上半年反覆 下半年較易玩
植耀輝：港股料上半年反覆 下半年較易玩
方保僑：2023年要「窮則變變則通」
方保僑：2023年要「窮則變變則通」
技術取勝：力勁8.4元沽壓較大
技術取勝：力勁8.4元沽壓較大
盧駿匡：港股牛一 上方阻力22500點
盧駿匡：港股牛一 上方阻力22500點
劉思明：中概股火熱 電車弱勢只宜短炒
劉思明：中概股火熱 電車弱勢只宜短炒
周顯：五大理由看好中國經濟
周顯：五大理由看好中國經濟
譚新強：Tesla有沒有護城河？
譚新強：Tesla有沒有護城河？
湯文亮：來而不往非禮也
湯文亮：來而不往非禮也
料將停加息 移民留學生需求強 合景泰富看好今年澳洲樓市
料將停加息 移民留學生需求強 合景泰富看好今年澳洲樓市
新盤速遞：悉尼Castle Island 一房58萬澳元起
新盤速遞：悉尼Castle Island 一房58萬澳元起
九倉九龍貨倉每呎補價2500元 涉近21億 擬建1782伙住宅將盡快開展工程
九倉九龍貨倉每呎補價2500元 涉近21億 擬建1782伙住宅將盡快開展工程
話你知：長實上月奪啟德住宅地 樓面呎價僅6138元
話你知：長實上月奪啟德住宅地 樓面呎價僅6138元
晉海4房業主料實蝕逾四成離場
晉海4房業主料實蝕逾四成離場
兩市區豪宅開齋 單日吸金近億
兩市區豪宅開齋 單日吸金近億
紀寶近1.2億購干諾道西舖位
紀寶近1.2億購干諾道西舖位
新世界兩商業項目獲建築設計獎
新世界兩商業項目獲建築設計獎