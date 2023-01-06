經濟

去年股債雙殺 強積金蝕近16%

【明報專訊】去年股債雙殺拖累強積金表現，基金研究機構理柏公布，去年香港強積金整體錄得15.67%負回報（見圖），為2008年金融海嘯蝕26.02%以來最差表現，以截至9月底強積金總淨資產值9649.78億元，以及計劃成員總數457.3萬人計算，去年人均虧損3.31萬元。單計12月，強積金整體沒有賺蝕，不過基金類別表現分化，港股基金年底走勢轉強，12月賺6.25%為表現最佳資產類別，而美股基金則蝕6.19%。

2008年金融海嘯以來最差

去年除了以購買短債和存款為主的港元貨幣市場基金錄0.27%正回報外，其餘所有資產類別基金全數虧損，保本基金亦蝕7.49%。股市基金普遍蝕逾10%，撇除只有1隻基金的南韓股票基金虧損24.3%外，表現最差的基金類別為大中華基金全年蝕24.3%，其次為美國股票基金蝕24.17%，香港股票基金則蝕16.67%。

債券方面，環球債券基金蝕14.67%，港元債券基金則蝕9.33%。就個別基金而言，全年表現最佳為交通銀行強積金保守基金，全年賺1.42%，最差為萬全強積金的美國股票基金，蝕36.96%。

踏入12月，內地加快放寬防疫限制，帶動港股進一步反彈，除港股基金外，中國股票和大中華股票基金亦升逾4%。外圍經濟前景受加息拖累，歐股和環球股票跌1.29%和2.4%。個別基金而言，12月表現最佳為宏利的安聯香港基金賺7.7%，表現最差為宏利的北美股票基金，蝕7.39%。

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