3中小股配股 合共集資29億

美東汽車以後新方式配售6800萬股股份，每股配售價15.05元，配售價較昨日收市價折讓約12.19%，集資額為10.23億元。所得款項淨額將用於業務擴張、營運資金及其他一般企業用途，包括戰略投資及收購。昨日美東汽車收報16元，跌幅6.65%。

錦欣生殖配售1.75億股股份，每股配售價6.725元，較前日收市價折讓8%，集資額為11.77億元；配售所得款項淨額約85%用於贖回及償還於2021年11月26日發行的未償還可換股債券的相關部分，餘下約15%用於營運資金及一般企業用途。錦欣生殖昨收報7.09元，跌3.01%。

森松國際配售8000萬股股份，每股配售價8.3元，較前日收市價折讓12.35%，集資額為6.64億元，將主要用於興建位於中國蘇州及馬來西亞的資本投資、加快集團向歐洲市場拓展的步伐，以及作一般企業用途。森松國際昨收報9.03元，跌4.65%。