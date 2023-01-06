人行銀保監建首套房利率機制 變相減按息

彭博：內地擬限佣金2%至2.5%

依新機制，各市政府做動態評估時，可以自2022年第四季度起，對當地新建商品住宅銷售價格變化，可以每季度最後一個月，以上季度末月至本季度第二個月作評估期。人行及銀保監表示，新政策有利於支持城市政府科學評估當地商品住宅銷售價格變化情况，「因城施策」用足用好政策工具箱，更好地支持剛性住房需求，形成支持房地產市場平穩健康運行的長效機制。

此外，彭博社引述消息報道，內地可能對房地產佣金實行全國上限指引，以提振房地產市場需求，並規範中介費的收取。據報內地政府考慮將指引區間，設在銷售價格的2%至2.5%，此後可能會根據市場情况，每隔1到3年作一次調整。該項政策仍在討論中，預計最快本月底會對此政策公示。消息稱，當局推出佣金上限管理，或有助降低二手樓交易成本，目前內地多數中介機構收取2%至3%的佣金。

事實上，內地監管機構自2014年開放地產佣金費率，此後佣金不斷上漲。根據平安證券2021年的報告，從2014年到2019年，內地地產經紀存量房平均佣金率從2.1%升至2.5%。

目前內地主要地產中介包括貝殼、我愛我家、鏈家及房天下等公司；在香港的兩大地產代理商美聯物業（1200）及中原地產亦有涉足內地市場。合富輝煌（0733）昨收報1.76元，無升跌；貝殼（2423）昨收報42.2元，升1.19%；易居（2048）昨收報0.63元，跌4.55%；美聯昨升2.53%，收報0.81元。