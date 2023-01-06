經濟

海通：港股今年望錄高個位數回報

【明報專訊】海通國際認為，中國推出一系列支持經濟增長措施，加上展望俄烏戰爭緩解、聯儲局加息幅度放緩及內地重新開放等利好因素，對今年中國股市謹慎樂觀。該行資產管理業務主管及董事總經理王勝祖表示，港股已連續3年跑輸其他主要市場，處於「超跌」狀態，加上估值低於美股及A股，雖然基本面未有明顯好轉，但預期今年將會錄得高個位數回報。不過，他提到，市場預期美國經濟可能於年內衰退，由於美股估值高及企業盈利下調，美股或仍有一輪跌浪，可能對市場構成壓力。

連續3年跑輸 處超跌狀態

海通國際私人財富管理投資總監及董事總經理陳彥甫表示，該行偏好消費、能源、醫藥及房地產板塊。他認為，內房企業仍有信用風險，今年首3季更是債券到期高峰。即使內地政府出台政策支持，增加融資渠道，僅讓資產質素比較好、經營比較健全房企能夠渡過難關，未來行業或萎縮和重組。不過，在內房行業中，仍看好個別國企、有央企背景或優質民企，他指出，由於這類股票估值低，市盈率僅一兩倍，市場憧憬行業向好，股價仍有上行空間，惟短期可能出現股權融資風險。

至於中國互聯網行業，陳彥甫指目前監管未見進一步收緊，加上早前新遊戲版號獲批，中美會計審查亦達協議，相關壓力減少。由於大多數內地科網企業與消費相關，預期中國重新開放後，可帶動行業盈利增長，估值有望收復。

相關字詞﹕市盈率 內房股 美股 跑輸大市 港股 中國股市 科網股

上 / 下一篇新聞

恒指四連升 突破21000點關 分析：農曆新年前有力衝至22000
恒指四連升 突破21000點關 分析：農曆新年前有力衝至22000
騰訊重登全球十大市值企業
騰訊重登全球十大市值企業
資金異動 盈富流入流出破紀錄
資金異動 盈富流入流出破紀錄
人行銀保監建首套房利率機制 變相減按息
人行銀保監建首套房利率機制 變相減按息
內房賣樓回暖 雅居樂合生12月合約銷售按月回升
內房賣樓回暖 雅居樂合生12月合約銷售按月回升
3中小股配股 合共集資29億
3中小股配股 合共集資29億
港府發449億綠債 亞洲最大ESG
港府發449億綠債 亞洲最大ESG
3險企今年擬聘逾萬人迎內地客 陳健波：通關首兩月適應期 下半年料見明顯增長
3險企今年擬聘逾萬人迎內地客 陳健波：通關首兩月適應期 下半年料見明顯增長
銀保監批友邦人保 償付能力數據不實
銀保監批友邦人保 償付能力數據不實
去年股債雙殺 強積金蝕近16%
去年股債雙殺 強積金蝕近16%
內地財新服務業PMI升幅勝預期
內地財新服務業PMI升幅勝預期
資金需求高峰過 港元拆息全線回落
資金需求高峰過 港元拆息全線回落
港大料港今年首季GDP止跌回升
港大料港今年首季GDP止跌回升
網購「退貨難」增 市監局行政指導10免稅企業
網購「退貨難」增 市監局行政指導10免稅企業
復星售4公司股權套67億人幣
復星售4公司股權套67億人幣
亞馬遜裁員1.8萬 超內部估計八成 主要削零售人力資源職位 股價早段跌1%
亞馬遜裁員1.8萬 超內部估計八成 主要削零售人力資源職位 股價早段跌1%
歐盟裁定Meta個性化廣告違規 罰32億
歐盟裁定Meta個性化廣告違規 罰32億
虛幣擠提致巨虧 Silvergate股價暴跌45%
虛幣擠提致巨虧 Silvergate股價暴跌45%
張兆聰：大巿進入調整期 物管股值博
張兆聰：大巿進入調整期 物管股值博
植耀輝：港股料上半年反覆 下半年較易玩
植耀輝：港股料上半年反覆 下半年較易玩
方保僑：2023年要「窮則變變則通」
方保僑：2023年要「窮則變變則通」
技術取勝：力勁8.4元沽壓較大
技術取勝：力勁8.4元沽壓較大
盧駿匡：港股牛一 上方阻力22500點
盧駿匡：港股牛一 上方阻力22500點
劉思明：中概股火熱 電車弱勢只宜短炒
劉思明：中概股火熱 電車弱勢只宜短炒
周顯：五大理由看好中國經濟
周顯：五大理由看好中國經濟
譚新強：Tesla有沒有護城河？
譚新強：Tesla有沒有護城河？
湯文亮：來而不往非禮也
湯文亮：來而不往非禮也
料將停加息 移民留學生需求強 合景泰富看好今年澳洲樓市
料將停加息 移民留學生需求強 合景泰富看好今年澳洲樓市
新盤速遞：悉尼Castle Island 一房58萬澳元起
新盤速遞：悉尼Castle Island 一房58萬澳元起
九倉九龍貨倉每呎補價2500元 涉近21億 擬建1782伙住宅將盡快開展工程
九倉九龍貨倉每呎補價2500元 涉近21億 擬建1782伙住宅將盡快開展工程
話你知：長實上月奪啟德住宅地 樓面呎價僅6138元
話你知：長實上月奪啟德住宅地 樓面呎價僅6138元
晉海4房業主料實蝕逾四成離場
晉海4房業主料實蝕逾四成離場
兩市區豪宅開齋 單日吸金近億
兩市區豪宅開齋 單日吸金近億
紀寶近1.2億購干諾道西舖位
紀寶近1.2億購干諾道西舖位
新世界兩商業項目獲建築設計獎
新世界兩商業項目獲建築設計獎