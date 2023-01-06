資金異動 盈富流入流出破紀錄

國指ETF北水持倉比重減

恒指昨收市企穩21,000點以上，盈富基金收市升1.2%至21.18元；恒生國指ETF升1.5%至72.6元。另據聯交所的港股通持股紀錄變化，北水過去4日亦流出恒生國指ETF，由去年12月30日持股比重約發行規模1.66%減至今年1月4日的0.51%，其間減持1.15個百分點或約462萬股；盈富基金的倉位變化不大，由去年12月30日佔發行規模0.57%減至今年1月4日的0.55%。

資金大舉流入流出港股指數ETF似有啟示，宏高證券投資經理梁杰文指出，可再觀望一兩日資金流走勢，現階段相信整體市况仍是向好。至於是否代表海外基金先通過ETF建倉港股，再拆倉轉投個別股份，他認為市况明朗下，外資亦有機會需增加中資股比重，不過其買股有多種策略，不能一概而論。