發展商延付佣金 港灣區代理近半料結業

【明報專訊】沈永年坦言，隨着過去一年半不少內房發展商均出現資金問題，它們亦延遲向中介代理支付早前已售出的新盤佣金，令中介代理亦同樣受累，而他相信，近半在港銷售大灣區樓盤的中介代理行已因此結業：「坦白講，在過去數十年，即使生意額也曾大跌，我們中介代理仍然捱得住，因為在生意好的時候，這行業屬高利潤的行業，可以賺到大量佣金，以用來補貼生意不好的時候，維持繼續經營。但最慘便是過去一年半的情况，在生意差的時候，我們卻未能收到在生意好時所賺到的佣金，那怎樣出糧給伙計呢？所以這是我們最辛苦，也是最危險的時候。」
被發展商拖數數千萬 拓裝修管家業務開源
雖然V+目前亦被內地發展商拖欠數千萬元新盤銷售佣金，惟由於沈永年早於2021年下半年已帶領V+將服務範疇擴大、從而提升收入，目前V+的經營情况料比同業理想：「2021年下半年開始，公司生意額大跌逾九成，點解好多行家執笠而V+仍可繼續經營呢？因為我們將V+的服務範圍擴大了，當時我們開設了一間裝修公司，由全隊人手去做裝修，香港落單、內地施工，兩邊加埋現已有百幾人，2021年中至今生意亦非常好；另外，我們也開設『管家王』此新公司，本港買家購買大灣區物業後，未開關前難以北上收樓，可委託我們收樓、驗樓及清潔，生意亦不錯。」