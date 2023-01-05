發展商延付佣金 港灣區代理近半料結業

【明報專訊】沈永年坦言，隨着過去一年半不少內房發展商均出現資金問題，它們亦延遲向中介代理支付早前已售出的新盤佣金，令中介代理亦同樣受累，而他相信，近半在港銷售大灣區樓盤的中介代理行已因此結業：「坦白講，在過去數十年，即使生意額也曾大跌，我們中介代理仍然捱得住，因為在生意好的時候，這行業屬高利潤的行業，可以賺到大量佣金，以用來補貼生意不好的時候，維持繼續經營。但最慘便是過去一年半的情况，在生意差的時候，我們卻未能收到在生意好時所賺到的佣金，那怎樣出糧給伙計呢？所以這是我們最辛苦，也是最危險的時候。」