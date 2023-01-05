沈永年籲赴大灣區買樓可等3月

內地與本港已封關接近3年，記者是次專訪沈永年，首先請教目前與2020年初封關前相比，大灣區9個內地城市樓市有何變化？沈永年表示，過去3年封關期間可以分為兩個階段，第一個階段是2020年初至2021年上半年，由於當時內地樓市仍然暢旺，而V+亦成功以網上睇樓方式來港銷售大灣區物業，故此，V+曾錄得一個月內出售約300套大灣區單位的佳績：「2020年初香港剛開始封關時，情况是很差的，有兩個月公司的成交宗數是零，即是一宗成交也沒有，由於我以前曾做資訊科技（IT）起家，於是想出網上睇樓、拍片推介新盤，雖然當時港人不可以回內地，但不少買家均很接受上述新興的賣樓方式，故此，V+在最高紀錄的一個月可以賣出約300套大灣區單位。」

內房危機打擊

灣區盤港銷量跌逾九成

沈永年認為，V+在2020年初至2021年上半年所代理的大灣區物業在港熱賣，亦與港人更注重在大灣區發展，擬在區內置業自住有關：「我們在港代理銷售大陸樓已經數十年，以前港人買大陸樓，主要是作投資用途，而且由於當時大陸樓的價格較低，業主收樓後往往擺喺度，亦不會裝修，使用率不高；作為比較，過去3年港人購買大灣區物業，根據我們調查，八成是購入作自住用途，大部分買來退休，小部分則用來度假，使用率較高，這與之前比較是很大的變化。」

雖然沈永年在2020年初至2021年上半年成功將疫情轉危為機，不過，高興還來不及，隨着2021年下半年以來內地樓市顯著轉弱，他便要迎來更大的挑戰：「最初是內地政府制定三條紅線限制內房借貸，跟着便發生恒大（債務違約及延遲交樓）事件，而很多發展商資金均出現問題，資金鏈斷裂，部分本港上市的內房股股價亦從高位勁跌九成，這些事件很明顯會影響本港及內地客戶的置業信心，故此，我們所代理的大灣區樓盤銷量亦一直下跌，2022年底至現在的情况便也惡劣，一個月只售出幾套單位，與之前每個月可賣200、300套單位比較，形成很大的對比」。

向前望的話，沈永年指出，過去數個月內地對房地產市場的政策明顯轉趨友善，他形容「見到政府用盡所有的辦法去救返個市」，例如部分城市住宅物業最高已由七成按揭放寬至九成按揭，甚至有發展商推出零首期買樓，故他相信市况是有機會改善的。

港車可北上 增大灣區物業吸引力

至於大灣區樓市，沈永年認為，除了受惠通關在即外，亦有可望年內出台的「港車北上」政策此強心針，可看高一線：「過去三年買入大灣區住宅的港人，大部分擬用來自住，部分亦是車主，他們日後可以拿着身分證、回鄉證及已登記本港車牌，便可以駕車前往大灣區及廣東省，每年累計停留不超過180天，不需要再持有中港車牌，這當然是好消息。之前不少港人在大灣區置業的其中一個顧慮是交通不方便，沒有中港車牌的話，難以從本港駕車前往大灣區，『港車北上』便可解決上述問題，為市場吸納一批會在大灣區買樓的客戶。」

沈永年透露，V+在肇慶代理的某個住宅樓盤，上周開盤發售車位，隨即售出數百個，可見「港車北上」此政策的威力：「我肯定如果沒有『港車北上』此政策，在大灣區已買樓的港人不會這麼急於買車位。」他續說，若撇除深圳及廣州兩個一線城市，在大灣區9個內地城市中，珠海近日樓價最為硬淨，原因便是珠海最鄰近港珠澳大橋，最受惠「港車北上」此新政策。

V+近半內地員工染疫 發燒難以上班

至於恢復通關，有利港人在大灣區置業亦屬顯而易見，沈永年指出，港府近日公布爭取最快本月8日通關後，V+至今收到80多個客戶來電，報名擬到大灣區睇樓，並且繳付98元登記費，待通關細節出台、睇樓團確定成行後，確保可優先參加：「過去一年半本港的大灣區住宅成交量大跌，原因是好多客戶正在觀望，等開關後便上去買。」

不過，沈永年亦坦言，隨着內地上月放寬防疫政策，目前大灣區內地城市的疫情相當嚴重，V+在當地的員工已有一半染疫，部分因為發燒而難以上班，形容當地現時的情况一如本港去年2、3月疫情大爆發時，經濟活動大受影響，故此他建議客戶可先到V+本港寫字樓蒐集資料，物色心水樓盤，可待今年3月預料內地疫情高峰期過去後，再跟隨V+的睇樓團到大灣區物色物業也不遲：「內地人口眾多，目前疫情的情况是嚴峻的，所以雖然有通關及『港車北上』兩大利好因素，但我現時不敢說最困難的時間已過去，我估計到3月一切才會回復正常，由3月開始我們可能生意會愈來愈好，今年始終是樂觀的。」

明報記者 葉創成

[名人樓市論壇]