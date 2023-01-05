柏傲莊累錄77宗租賃成交

黎續稱，上述柏傲莊I業主，於2020年以約711萬元購入單位，現享約2.6厘租金回報率。

1房戶實呎租金49元

至於市區方面，利嘉閣聯席董事李啟昌表示，荔枝角西九四小龍之一的碧海藍天，新錄第5座低層D室租賃成交，屬實用面積505方呎的2房間隔、望內園景，業主最初開價約1.8萬元放租，減價至1.7萬元租出，實呎租金約34元，即減價1000元或約6%；業主2011年以430萬元購入，享租金回報率約4.7厘。

碧海藍天海景2房月租1.7萬

至於港島區方面，世紀21 Q動力執行董事招潔冰表示，小西灣大型屋苑藍灣半島第9座低層C室，實用面積811方呎的3房連套房戶、望藍塘海峽海景，業主減價1000元或3%後，新近以3萬元租出，實呎租金約37元。

上述單位業主早於2001年7月以481.5萬元購入，以購入價計，現享租金回報率7.5厘。