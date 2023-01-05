柏傲莊累錄77宗租賃成交

【明報專訊】市場氣氛回暖，連帶住宅租務市况亦見不俗。去年底開始收樓的大圍全新指標屋苑柏傲莊，至今暫錄約77宗租賃成交；中原區域營業董事黎宗文表示，柏傲莊現時在市場上約有180個租賃放盤，新一宗租務成交，為柏傲莊I第2A座中層E室，實用面積322方呎，屬1房間隔，以1.57萬元租出，實呎租金約49元，租客為年輕住戶。
黎續稱，上述柏傲莊I業主，於2020年以約711萬元購入單位，現享約2.6厘租金回報率。
1房戶實呎租金49元
至於市區方面，利嘉閣聯席董事李啟昌表示，荔枝角西九四小龍之一的碧海藍天，新錄第5座低層D室租賃成交，屬實用面積505方呎的2房間隔、望內園景，業主最初開價約1.8萬元放租，減價至1.7萬元租出，實呎租金約34元，即減價1000元或約6%；業主2011年以430萬元購入，享租金回報率約4.7厘。
碧海藍天海景2房月租1.7萬
至於港島區方面，世紀21 Q動力執行董事招潔冰表示，小西灣大型屋苑藍灣半島第9座低層C室，實用面積811方呎的3房連套房戶、望藍塘海峽海景，業主減價1000元或3%後，新近以3萬元租出，實呎租金約37元。
上述單位業主早於2001年7月以481.5萬元購入，以購入價計，現享租金回報率7.5厘。