蘋果削單累股價 市值失守2萬億美元

受消費者需求轉弱及生產問題的影響，蘋果股價周二跌3.7%，市值跌穿2萬億美元大關，是去年5月以來首次，較2022年初的3萬億美元峰值大跌。蘋果股價昨開市升近2%，然後升幅收窄。

分析師下調目標價至140美元

Exane BNP Paribas分析師Jerome Ramel將蘋果股票評級，由「跑贏大市」下調至「中性」，並將其目標價由180美元下調至140美元。Ramel將2023財年的iPhone出貨量目標，由2.45億部下調至2.24億部，以反映供應鏈問題及消費者對高端手機支出減少。根據 Refinitiv的數據，分析師平均預計蘋果在截至12月的季度收入下降1%，這將會是蘋果在截至2019年3月的季度以來，首次季度收入下滑。

（綜合報道）

[國際金融]