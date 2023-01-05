內地評級機構引入國際評級體系

促金管局按歷史數據審核其申請

陳科解釋，國內評級與國際評級的差別在於國內以國家政策體系為主要考慮因素，不考慮國際風險，在不同區域是不可比。由於內地監管要求需要在AA以上，因此很多企業的評級集中3個級別評級上，區分度較國際評級少。他認為，開放內地債券市場需取得國際認可，在評級體系上與國際靠攏，希望日後國內與國際評級同時並行。

中國誠信亞太副總裁楊珺皓則稱，現時兩行已有本港證監會第10類牌照，不過金融機構通常參考金管局給予的認可名單，而內地評級公司未在名單上，發債企業因而未能利用其給予的評級減低融資成本。

陳科透露，該行已經向金管局申請了一至兩年，當局要求足夠的評級歷史作評核，惟大多內地評級機構因尚於發展初期，未有足夠歷史數據，令審批受到阻礙。他建議，當局可參考歷史回溯（back testing）數據審核評級質素，令該行在「公平舞台上競爭」，並強調評級最終能否被接納，由市場及金融機構決定。

金管局發言人表示，歡迎所有合資格的信貸評級機構提出申請進入該認可名單，而該名單一直依據國際標準審核，包括客觀性、獨立性、國際通用性及透明度等。同時強調，相關名單只供銀行作資本計算之用，跟市場上投資者作債券投資時，是否需要依據信貸評級機構的評級並沒有關係。