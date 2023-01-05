中國百城新樓價格去年跌0.02％ 8年來首跌

【明報專訊】內地房地產市場仍然疲軟，中國指數研究院（中指研究院）昨日發布的數據顯示，去年中國百城新樓價格累計下跌0.02%，為2014年以來年度樓價累計首次下跌。年內共有7個月百城新樓均價按月下跌。百城二手住宅價格累計下跌0.77%，比較2021年情况由漲轉跌，年內共有9個月百城二手樓均價按月下跌。
中指院：企業新開工仍乏力
中國指數研究院指數事業部市場研究總監陳文靜表示，展望2023年，銷售市場短期仍然受壓，全年或與去年基本持平。從樓價來看，短期價格繼續下跌，全年整體趨穩。由於企業新開工仍乏力，投資下行態勢或難改。
百城新建住宅成交規模挫四成
數據顯示，去年中國重點100城新建商品住宅成交規模為2015年以來同期最低水平，按年下降近四成。一線和二三線代表城市商品住宅成交面積均現不同程度下滑，當中一線城市商品住宅成交面積按年跌23.7%，二線代表城市下降38.6%，三四線代表城市下降34.8%。
單計去年12月，中國重點100城市成交面積錄小幅回升，按月增長6.0%，但是按年跌幅擴大至超過三成。中指院指出，受多地疫情形勢等因素影響，多個政策疊加尚未扭轉需求端低迷態勢。
在元旦假期期間，即12月31日至1月2日，中指研究院重點監測的城市新建商品住宅成交面積，較去年元旦假期（2022年1月1日至3日）增長超過兩成。在多重利好消息帶動下，部分城市售樓處到訪量增加，惟不同城市分化行情仍在加劇。