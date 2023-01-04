經濟

香港地產

睦誠道舊樓83%業權放售 叫價5億

【明報專訊】去年本港樓市調整，個別業主調低叫價以放售重建項目；其中渣甸山睦誠道4號，當中83.33%業權，以現狀交吉於市場上標售，截標日期為2月23日，業主意向價5億元。

地盤1.3萬呎 重建樓面9832呎

上述物業全幢共六伙，地盤面積約13,109方呎，現規劃為「住宅（丙類）2」用途，最高地積比率為0.75倍；韋堅信測量師行物業發展及投資部副董事總經理許偉國指，睦誠道4號曾於數年前以意向價8億元標售，惟最終收回（當時為全幢100%業權）。如今業主以聯合招標形式出售，因應目前整體樓市氛圍不算熾熱，將意向價下調約三成以吸引發展商，投資者或用家入標。

可留意是，是次標售的業權份數逾八成，買家可透過私人協商或強拍途徑，購入餘下單位以整合業權，預料整個地段總收購成本約6億元，以可重建樓面約9,832方呎計，每方呎樓面地價約6萬元。

若比較2020年軒德蓀道6號屋易手的樓面呎價8.34萬元，反映目前意向呎價已有折讓。另外，買家整合業權後，可策劃重建為2幢實用面積各約5000方呎的獨立別墅、連佔地約4000方呎花園及泳池等設施，估計物業落成後每方呎叫價可逾12萬元。

羅守輝沽油麻地商廈賺9%

另外，近月連環沽貨的裕泰興羅氏家族成員羅守輝或相關人士，新近再沽出油麻地基利商業大廈4樓全層，單位面積約2154方呎，成交價約1550萬元，折合呎價約7196元；資料顯示，羅氏去年4月以1420萬元向舖王鄧成波家族購入，持貨約9個月，帳面賺約130萬元或9%。

上 / 下一篇新聞

港股開局V彈 低位最多升909點 科網帶動收漲363點 重上二萬創4個月高
港股開局V彈 低位最多升909點 科網帶動收漲363點 重上二萬創4個月高
港股流傳「1月效應」 過去23年準確率43%
港股流傳「1月效應」 過去23年準確率43%
花旗：全年目標23000 看好中資股
花旗：全年目標23000 看好中資股
人幣曾升穿6.88 大行憂首季未脫險
人幣曾升穿6.88 大行憂首季未脫險
樓價料今季見底 花旗薦九置新地
樓價料今季見底 花旗薦九置新地
多隻細價股被洗倉 鼎豐跌85%
多隻細價股被洗倉 鼎豐跌85%
通關刺激賭股大升 美高梅中國飈13%
通關刺激賭股大升 美高梅中國飈13%
路透：灣仔恒大中心放售又流標 項目估值逾80億 疑出價未達要求
路透：灣仔恒大中心放售又流標 項目估值逾80億 疑出價未達要求
銷量報喜高盛唱好 車股全線漲
銷量報喜高盛唱好 車股全線漲
穗人行指導銀行助優質房企還境外債
穗人行指導銀行助優質房企還境外債
世茂重組境外債 有重大進展
世茂重組境外債 有重大進展
融創中國賣深圳子公司還債
融創中國賣深圳子公司還債
中國財新製造業PMI陷3個月低
中國財新製造業PMI陷3個月低
港科探索推跨地域社交購物平台
港科探索推跨地域社交購物平台
中證監發聲 挺券商合理融資
中證監發聲 挺券商合理融資
Tesla上季交付量新高 仍遜預期 市場憂需求放緩 早段股價挫11%
Tesla上季交付量新高 仍遜預期 市場憂需求放緩 早段股價挫11%
美PMI終值46.2 兩年半最大收縮
美PMI終值46.2 兩年半最大收縮
日央行擬上調通脹預測 圓匯升破130
日央行擬上調通脹預測 圓匯升破130
張兆聰：海吉亞強勢 可逢低收集
張兆聰：海吉亞強勢 可逢低收集
梁天卓：不要因疫情再停課
梁天卓：不要因疫情再停課
涂國彬：加息未已衰退或至 金價徘徊1800美元
涂國彬：加息未已衰退或至 金價徘徊1800美元
技術取勝：龍源電力有望向11元推進
技術取勝：龍源電力有望向11元推進
何民傑：高球場建屋 毁盛事之都
何民傑：高球場建屋 毁盛事之都
劉思明：高升落後兩頭炒 龍源有望見底
劉思明：高升落後兩頭炒 龍源有望見底
周顯：假冒名人騙局歷史「悠久」
周顯：假冒名人騙局歷史「悠久」
湯文亮：成交量上升 樓價會上升
湯文亮：成交量上升 樓價會上升
會德豐擬推3「專才盤」 涉逾千伙 位處啟德灣仔 主打中小型單位
會德豐擬推3「專才盤」 涉逾千伙 位處啟德灣仔 主打中小型單位
項目規劃銷售善用創科技術 優化VR睇樓
項目規劃銷售善用創科技術 優化VR睇樓
ST. GEORGE'S 澐璟共錄5成交套4.6億
ST. GEORGE'S 澐璟共錄5成交套4.6億
未補價公營房屋去年成交跌三成
未補價公營房屋去年成交跌三成
富豪酒店打造虛擬綠色都市MetaGreen
富豪酒店打造虛擬綠色都市MetaGreen
柏傲莊會所洋溢田園農莊風情
柏傲莊會所洋溢田園農莊風情
單位引進智能家居 洗衣乾衣熨衫三合一
單位引進智能家居 洗衣乾衣熨衫三合一
道富看好新興市場2023年表現 料聯儲局第4季減息 支持環球股市復蘇
道富看好新興市場2023年表現 料聯儲局第4季減息 支持環球股市復蘇