經濟

香港地產

ST. GEORGE'S 澐璟共錄5成交套4.6億

【明報專訊】踏入2023年，市場憧憬本港與內地通關、經濟復常，一手市場連錄高價成交；其中信置（0083）旗下已屆現樓的何文田嘉道理道ST. GEORGE'S MANSIONS，獲同一組買家以2.76億元連購3伙；同時，華潤置地（海外）及保利置業（0119）合作的啟德跑道區澐璟，連錄2宗近億元成交，上述5宗大額買賣共涉資逾4.6億元。

就ST. GEORGE'S MANSIONS成交紀錄冊所見，昨日連錄的3宗成交，包括第1座8樓A室，連車位成交價1.027億元，實用2140方呎4房雙套間隔、實呎47,991元；另第2座11樓A室，連車位成交價8635萬元，實用1870方呎3房戶，實呎46,176元；第2座11樓B室，連車位成交價8726萬元，實用1868方呎3房戶，實呎46,713元。

上述3伙總成交價逾2.76億元，買家同選用360天成交期，市場消息指相關買家為同一組人士，以成交額計，為近期最大額一手「掃貨」個案。

澐璟4房售9419萬 創跑道區新高

其他新盤亦錄高價買賣，啟德跑道區澐璟，就連錄2宗大額成交，包括第1座10樓A室，4房3套房附連私人升降機大堂，實用2088方呎，連雙車位成交價9419.9萬元，實呎45,115元，成交價、呎價料創跑道區新高，買家選用720天成交期。

另第1座12樓A室，同屬4房3套房附連私人升降機大堂戶，實用同為2088方呎，成交價9323.6萬元，實呎44,653元，成交期180天。發展商表示，隨着經濟復常、通關在即，相信市場對海景豪宅需求將更殷切，項目去年底開售至今累售21伙，吸金逾9.8億元。

大手客7500萬購利奧坊．壹隅9伙

此外，恒地（0012）大角嘴利奧坊．壹隅亦連沽5伙；恒基物業營業（二）部總經理韓家輝指，該5伙實用261至383方呎，成交價560.3萬至876.2萬元，實呎21,469至23,398元，當中3伙由早前大手購入6伙之家族添購，即該組客人累購9伙，總值約7500萬元。

另新地（0016）元朗錦田PARK YOHO BOLOGNA，上載銷售安排，本周六新一輪發售15伙。

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