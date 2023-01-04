項目規劃銷售善用創科技術 優化VR睇樓

KOKO HILLS

引進人面辨識系統

黃光耀指，集團旗下藍田新盤KOKO HILLS，就引入「人面辨識系統」及「e-Pass」，方便住戶及訪客出入；另外，啟德跑道區MIAMI QUAY I，設有「智能車牌辨識系統」，令車輛出入更快捷。

去年第五波疫情大爆發，嚴重影響新盤實體銷售活動，地產業界紛紛將售樓活動轉移到線上進行。

會德豐地產會繼續強化線上售樓配套；黃透露，集團將優化自家研發的VR睇樓App應用程式，並將隨今年頭炮登場，屆時準買家可透過手機應用程式，透過VR參觀會德豐各新盤的示範單位，及系內各個已屆現樓的項目餘貨。

啟德項目藉科技增安全效率

與此同時，同系的啟德跑道區承豐道19號項目，則引入「C-Smart智慧工地綜合管理」技術，以分析各項數據，提升工地施工管理和決策、以及安全效率等。

另外，地盤亦設「安全帽自動打卡」系統，可實時掌握工地各區人員分佈，疫情間可協助追蹤確診人員的密切接觸者，及早切斷感染鏈。

（發展商專訪）