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2023年1月4日星期三
周顯 投資二三事
投資策略
港股開局V彈 低位最多升909點 科網帶動收漲363點 重上二萬創4個月高
港股流傳「1月效應」 過去23年準確率43%
花旗：全年目標23000 看好中資股
人幣曾升穿6.88 大行憂首季未脫險
樓價料今季見底 花旗薦九置新地
多隻細價股被洗倉 鼎豐跌85%
通關刺激賭股大升 美高梅中國飈13%
路透：灣仔恒大中心放售又流標 項目估值逾80億 疑出價未達要求
銷量報喜高盛唱好 車股全線漲
穗人行指導銀行助優質房企還境外債
世茂重組境外債 有重大進展
融創中國賣深圳子公司還債
中國財新製造業PMI陷3個月低
港科探索推跨地域社交購物平台
中證監發聲 挺券商合理融資
Tesla上季交付量新高 仍遜預期 市場憂需求放緩 早段股價挫11%
美PMI終值46.2 兩年半最大收縮
日央行擬上調通脹預測 圓匯升破130
張兆聰：海吉亞強勢 可逢低收集
梁天卓：不要因疫情再停課
涂國彬：加息未已衰退或至 金價徘徊1800美元
技術取勝：龍源電力有望向11元推進
何民傑：高球場建屋 毁盛事之都
劉思明：高升落後兩頭炒 龍源有望見底
周顯：假冒名人騙局歷史「悠久」
湯文亮：成交量上升 樓價會上升
會德豐擬推3「專才盤」 涉逾千伙 位處啟德灣仔 主打中小型單位
項目規劃銷售善用創科技術 優化VR睇樓
ST. GEORGE'S 澐璟共錄5成交套4.6億
未補價公營房屋去年成交跌三成
睦誠道舊樓83%業權放售 叫價5億
富豪酒店打造虛擬綠色都市MetaGreen
柏傲莊會所洋溢田園農莊風情
單位引進智能家居 洗衣乾衣熨衫三合一
道富看好新興市場2023年表現 料聯儲局第4季減息 支持環球股市復蘇
周顯：假冒名人騙局歷史「悠久」
【明報專訊】2022年12月28日，前行政長官梁振英親身到了Google的香港總部，很多人以為是投訴「香港國歌」置頂之事，誰知卻是投訴假冒以他為名的廣告。
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財經專欄
投資二三事
周顯
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