經濟
國際金融

日央行擬上調通脹預測 圓匯升破130

【明報專訊】《日經亞洲》引述知情人士稱，日本央行將在本月中的政策會議考慮上調通脹預測，以反映2023及2024財年的通脹增長將接近2%目標。潛在的通脹預測上調，令愈來愈多投資者預期日本央行將繼續修正超級寬鬆政策應付通脹，令日、美利差收窄，沽美元、買日圓趨勢加劇，日圓兌美元昨升穿每美元兌130日圓水平，高見129.5，創6月以來新高。每百日圓兌港元曾重上6算。

加劇市場押注政策轉向

知情人士透露，日本央行研議中的通脹預測將顯示，2022 財年（2022年4月至23年3月）的核心通脹（CPI）約為3%，2023年度將介乎1.6%至2%，而2024年度將接近2%。由於日本央行行長黑田東彥曾表示，若實現加薪及通脹2%的目標，日本央行可能會討論退出超級寬鬆政策。這導致上調通脹預測的消息，加劇了市場對日本央行政策轉向的押注。

此外，時值日本新年假期，市場交投淡靜，令匯市容易朝單一方向波動。日本央行在12月20日出乎意料將10年期國債孳息率上限，上調至0.5厘，引發市場對日本央行可能進一步收緊政策的押注。日圓已由10月創下的每美元兌151.95日圓的30年低位，上漲15%左右。日本央行將退出超級寬鬆政策的猜測，以及美聯儲放慢加息的前景，將推動日本國債孳息率向上，並吸引資金回流日本。GAMA資產管理公司的分析指出，即使日圓近期顯著反彈，但現水平仍然屬嚴重低估，預計日本央行可能在4月宣布結束負利率。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

港股開局V彈 低位最多升909點 科網帶動收漲363點 重上二萬創4個月高
港股開局V彈 低位最多升909點 科網帶動收漲363點 重上二萬創4個月高
港股流傳「1月效應」 過去23年準確率43%
港股流傳「1月效應」 過去23年準確率43%
花旗：全年目標23000 看好中資股
花旗：全年目標23000 看好中資股
人幣曾升穿6.88 大行憂首季未脫險
人幣曾升穿6.88 大行憂首季未脫險
樓價料今季見底 花旗薦九置新地
樓價料今季見底 花旗薦九置新地
多隻細價股被洗倉 鼎豐跌85%
多隻細價股被洗倉 鼎豐跌85%
通關刺激賭股大升 美高梅中國飈13%
通關刺激賭股大升 美高梅中國飈13%
路透：灣仔恒大中心放售又流標 項目估值逾80億 疑出價未達要求
路透：灣仔恒大中心放售又流標 項目估值逾80億 疑出價未達要求
銷量報喜高盛唱好 車股全線漲
銷量報喜高盛唱好 車股全線漲
穗人行指導銀行助優質房企還境外債
穗人行指導銀行助優質房企還境外債
世茂重組境外債 有重大進展
世茂重組境外債 有重大進展
融創中國賣深圳子公司還債
融創中國賣深圳子公司還債
中國財新製造業PMI陷3個月低
中國財新製造業PMI陷3個月低
港科探索推跨地域社交購物平台
港科探索推跨地域社交購物平台
中證監發聲 挺券商合理融資
中證監發聲 挺券商合理融資
Tesla上季交付量新高 仍遜預期 市場憂需求放緩 早段股價挫11%
Tesla上季交付量新高 仍遜預期 市場憂需求放緩 早段股價挫11%
美PMI終值46.2 兩年半最大收縮
美PMI終值46.2 兩年半最大收縮
張兆聰：海吉亞強勢 可逢低收集
張兆聰：海吉亞強勢 可逢低收集
梁天卓：不要因疫情再停課
梁天卓：不要因疫情再停課
涂國彬：加息未已衰退或至 金價徘徊1800美元
涂國彬：加息未已衰退或至 金價徘徊1800美元
技術取勝：龍源電力有望向11元推進
技術取勝：龍源電力有望向11元推進
何民傑：高球場建屋 毁盛事之都
何民傑：高球場建屋 毁盛事之都
劉思明：高升落後兩頭炒 龍源有望見底
劉思明：高升落後兩頭炒 龍源有望見底
周顯：假冒名人騙局歷史「悠久」
周顯：假冒名人騙局歷史「悠久」
湯文亮：成交量上升 樓價會上升
湯文亮：成交量上升 樓價會上升
會德豐擬推3「專才盤」 涉逾千伙 位處啟德灣仔 主打中小型單位
會德豐擬推3「專才盤」 涉逾千伙 位處啟德灣仔 主打中小型單位
項目規劃銷售善用創科技術 優化VR睇樓
項目規劃銷售善用創科技術 優化VR睇樓
ST. GEORGE'S 澐璟共錄5成交套4.6億
ST. GEORGE'S 澐璟共錄5成交套4.6億
未補價公營房屋去年成交跌三成
未補價公營房屋去年成交跌三成
睦誠道舊樓83%業權放售 叫價5億
睦誠道舊樓83%業權放售 叫價5億
富豪酒店打造虛擬綠色都市MetaGreen
富豪酒店打造虛擬綠色都市MetaGreen
柏傲莊會所洋溢田園農莊風情
柏傲莊會所洋溢田園農莊風情
單位引進智能家居 洗衣乾衣熨衫三合一
單位引進智能家居 洗衣乾衣熨衫三合一
道富看好新興市場2023年表現 料聯儲局第4季減息 支持環球股市復蘇
道富看好新興市場2023年表現 料聯儲局第4季減息 支持環球股市復蘇