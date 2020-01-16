美PMI終值46.2 兩年半最大收縮

逾六成經濟師料美今年衰退

與美聯儲直接打交道的23個一級交易商當中，超過三分之二的經濟師押注美國將在2023年衰退，另有兩家的經濟師預測2024年將面臨衰退。這些金融機構警告，美國人正花掉疫情期間的儲蓄，而美國樓市正在下滑，銀行正收緊放貸標準，都對經濟產生不利影響。這些經濟師預期，加息帶來的經濟冷卻效應，將在2023年更為明顯。

《金融時報》的調查顯示，九成受訪的經濟學家認為，隨着歐洲央行未來幾個月繼續加息，並開始減少買債，意大利將會是歐元區最易發生債務危機的國家。巴克萊首席歐洲經濟學家Silvia Ardagna指出，意大利債台高築、政府赤字高企，加上採取能源支持措施，都令市場擔憂。Allianz首席經濟學家Ludovic Subran指出，若沒有歐洲央行包底，成員國的財政能力存在差異，歐債危機可能重演。

此外，《金融時報》向英國逾百名經濟師進行的調查指出，多數經濟師預期，英國的通脹問題將比其他國家持續時間更長，這將促使英倫銀行維持較高利率，並促使政府實施更緊縮財政政策，可能令英國面對七國集團（G7）中，最嚴重的衰退。

（綜合報道）

[國際金融]