Tesla上季交付量新高 仍遜預期 市場憂需求放緩 早段股價挫11%

Wedbush證券分析師艾夫斯（Daniel Ives）形容，交付數字令人失望，看好Tesla前景的投資者並不滿意。高盛分析師Mark Delaney昨將Tesla目標價由235美元下調至205美元，維持「買入」評級。摩根士丹利分析師Ryan Brinkman將Tesla目標價由150美元下調至125美元，並給予其「沽售」評級。

中國區總裁升職 掌歐美業務

此外，路透社報道，Tesla的內部架構資料顯示，Tesla中國區總裁朱曉彤獲晉升，直接負責美國超級工廠的生產業務，以及北美和歐洲的銷售業務。雖然職權擴大，但朱曉彤截至周二仍是Tesla中國區總裁，以及亞洲地區銷售的最高領導，使他成為繼行政總裁馬斯克之後，最矚目的Tesla管理層。

特斯拉第四季交付量為405,278輛，遠低於439,701輛的產量，加劇了市場對利率上升及經濟放緩可能會抑制Tesla需求的擔憂。Tesla以往的交付量與產量相當接近，連續兩季交付量顯著低於產量實屬罕見。隨着Tesla的新車交付等候時間縮短，市場將關注焦點由新車供應轉向需求。分析師指出，Tesla正面臨大量不利因素，包括中國市場需求放緩，並要在電動車領域面對通用汽車 （美：GM）、福特汽車（美：F）等傳統車廠，以及比亞迪（1211）等新興對手的競爭。

加推優惠促銷或損利潤率

Tesla去年底已在美國、中國等市場減價或提供優惠促銷，但此舉可能對利潤率構成壓力。Tesla上月向願意在2022年底前收車的Model 3及Model Y美國車主，提供多達7500美元的優惠，金額較原先加碼1倍，以維持第四季的交付進度。由於美國財政部今年1月起才會為買入美國本土生產電動車的車主提供7500美元退稅，導致很多美國買家選擇延至1月才收車。暫未知Tesla將優惠加碼對利潤的影響。

Bernstein分析師Toni Sacconaghi指出，Tesla面臨嚴重的需求問題，許多投資者低估了其需求挑戰，這挑戰將在2023年持續，因為Tesla多款較貴的車型，不符合美國政府的退稅條件，Tesla可能需要減價或下調交付目標。Tesla將於1月25日公布季度業績。

此外，Tesla計劃3月1日在美國得州超級工廠舉辦投資者日，屆時將公布長期擴張計劃、資本配置，以及可降低生產成本「第三代平台」資訊。馬斯克10月曾稱，正研發「下一代汽車」，新車將比Model 3和Model Y便宜。

（綜合報道）

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