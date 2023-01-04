港科探索推跨地域社交購物平台

招募海外代購專員

Everuts提到，代購國家包括日、韓、泰、英、美，以至法國、瑞士、土耳其及冰島，同時招募海外代購專員「Exploruts」，最低要求包括18歲或以上、「識得中文、最好識埋英文」，提交身分證明文件及銀行帳戶資料完成註冊，可透過Everuts接收來自香港客戶的代購任務，隨時接單、並由集團保證付款過程安全，毋須擔心詐騙或退款。Everuts將提供倉庫及物流服務，平台將於2023年3月起，每宗交易收取10元手續費。

海外代購以外，Everuts亦提供超過200家海外小店的商品，包括Lead Cycle、BBIA等品牌。根據資料，Everuts為Offbeat Technology旗下平台，Offbeat Technology為港科探索全資附屬公司。

港科探索昨日股價收市報5.47元，升1.86%。