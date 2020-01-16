中國財新製造業PMI陷3個月低

未來12個月生產前景創10個月高

財新智庫高級經濟學家王喆表示，疫情持續對生產和銷售產生不利影響，生產指數和新訂單指數分別連續第四、第五個月低於盛衰分界線。新出口訂單指數同樣連續第5個月低於收縮區間，顯示外需仍然較為有限，海外經濟低迷，需求不振，疫情亦有不利影響。

財新分析指出，由於中國製造業整體氣氛進一步減弱，疫情防控措施繼續制約生產與需求。雖然產出跌幅較2022年11月放緩，但新訂單總量加速收縮，企業反映市况相對疲弱，廠商因而進一步削減採購及壓縮用工。不過對於未來12個月的生產前景，企業樂觀度升至去年2月後最高。

日前國統局公布的12月製造業PMI為47，較上月下跌1點，為2020年3月以來最低。投行大摩發報告指出，由於內地疫情爆發蔓延，打擊當地供應和需求，令官方12月PMI數據遜預期。

該行認為，儘管去年12月初期所受的衝擊相當大，但因應內地快速開關，對服務業的影響可能已經見頂，而製造業的供應瓶頸亦有所緩解，預計2023年第一季有緩慢增長，第二季則會受消費刺激，帶動強勁復蘇。