經濟

路透：灣仔恒大中心放售又流標 項目估值逾80億 疑出價未達要求

【明報專訊】財困並一直停牌的內房中國恒大（3333），其位於灣仔的總部、恒大中心早前遭接管後推出招標，不過據路透引述兩名消息人士報道，指最終再次流標，原因是接獲的出價及條款未達要求。上述項目於去年10月31日截標；項目估值80億至90億元。

明報記者 陳偉燊

恒大2015年斥資125億買入

恒大中心屢次放盤，估值雖然愈叫愈低，卻未能夠成事。早於恒大中心在去年9月份遭債權銀行派人接管前，便傳出中國恒大冀先行標售，當時恒大中心估值已降至90億元，大型財團長實（1113）亦確認有入標，不過最終未能夠成事。在更早的時候，市場在2021年8月份一度傳出越秀地產（0123）以105億元洽購恒大中心，交易最後於同年10月份告吹；越秀地產董事長林昭遠於翌年8月份的中期業績會上否認參與其中。每次傳出的估值，均一次比一次為低。

由於中國恒大曾經於2020年底獲得中信銀行（國際），就恒大中心項目提供融資約78億元，到後期該項融資亦保持在76億元水平，因此若然恒大中心在標售前估值已經壓低至80億至90億元，中國恒大就算成功將恒大中心沽出，套現資金並不多，相對現時逾萬億元計的巨額債務而言，只屬杯水車薪。這更遠比中國恒大在2015年底宣布向華人置業（0127）收購前身為美國萬通大廈、現稱恒大中心的項目時叫價125億元、到最後於翌年1月中落實成交價124.48億元均為低。因此，中國恒大後期標售項目時隨着估值拉低，已經肯定要「蝕讓」。

恒大等未回應

資料顯示，中國恒大原先要分6年，並最早於2021年底才向華置交付購入恒大中心的尾數，但是結果其在約21個月時間，並在2017年6月底華置中期業績期間，便早過原定付款期完成清繳交易款項。路透報道，曾接觸過該物業的主要債權銀行中信銀行（0998）香港子公司中信銀行（國際）、中國恒大，以及負責標售物業的代理第一太平戴維斯，就有關流標事宜查詢，均未獲即時回應及評論。

相關字詞﹕中信銀行（國際） 中信銀行 華人置業 恒大中心 中國恒大

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