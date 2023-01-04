人幣曾升穿6.88 大行憂首季未脫險

【明報專訊】人民幣新年向好，兌美元一度升越6.88，見逾4個月高位，反映市場對中國經濟重開前景相對樂觀。離岸人民幣曾升值最多0.69%至6.879元。截至昨晚11時半，報6.9211元，跌0.07%。在岸人民幣曾升值最多0.32%，高見6.8762元，收報6.9101元，倒跌0.17%。花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖認為，人民幣於今年首季仍有可能再下試7.2水平，但下半年將會回升至6.9水平。他指出，由於中國重新開放可能導致大量資本外流，但經濟復蘇將會支持人民幣。
美匯於104以下窄幅徘徊，港匯7.81靠穩，惟美元兌港元曾重返50天線以上，為去年11月來首次。港元兌每美元曾貶值最多0.13%至7.8164元，截至昨晚11時半報7.8134元，升0.09%。
1個月港元拆息連跌11日 見4.21厘
另外，昨日與樓按相關的1個月拆息連跌11個交易日，跌13.59點子（1厘等於100點子）報4.21054厘，見逾一個月低位；隔夜拆息跌126.48點子報1.96941厘；3個月拆息跌4.07點子報4.95286厘；6個月拆息跌4.92點子至5.35435厘；12個月期拆息跌5.07點子至5.55292厘。