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財富管理

老友記退休理財六大錦囊

【明報專訊】踏入2023年，本欄祝各位讀者新年進步及身體健康！在一年之初，信安資產建議投資者好好評估自己及家庭的財務狀况，為退休、為將來訂立具體的財務目標，並傳授退休理財六大錦囊以助輕鬆退休。財務策劃涉及目前及未來的財富管理，一個全面的財務計劃應該涵蓋不同層面，例如投資、日常消費、退休儲蓄、購買合適保險及作出遺產安排等，環環相扣。

明報記者 龍彩霞

保守投資者在強積金（MPF）組合上以保守基金為主，隨着本地銀行定期存款利率跟隨美國聯邦基金利率逐漸上升，打工仔普遍期望強積金保守基金的回報率能與定期利率看齊。2022年12月市場首五大強積金供應商的保守基金表現，亦有部分合乎預期； 若現行利率軌迹維持不變，提供強積金數據的GUM預計，2023年的合理年率化回報期望為2至3%。

MPF保守基金回報望看齊定存

不少投資者都不積極管理自己的投資組合，故會選擇「DIS懶人基金」，直至2022年11月30日為止，DIS懶人基金回報約-14.9%，稍高於GUM強積金綜合指數回報（-15.1%）。但當中核心累積基金的不同計劃的最佳計劃與最差計劃回報相差近7%；而65歲後基金最佳與最差回報相差約為2%。GUM認為，成員即使選擇了預設投資指示，特別是年輕或退休年期較長的成員，亦應慎選強積金計劃。

根據GUM調查結果顯示，32%的強積金成員在過去一年，曾用多於30分鐘去檢視自己的強積金投資，對比去年度的36%有輕微下降的情况。當中投資於高風險組合的成員比例上，會較多檢視自己的強積金投資，約為當中的39%。GUM建議成員應該每半年或每年用30分鐘或以上，去檢視自己的強積金計劃的長期回報，如十年期或五年期，及比對相關的資產值會否配合自己的退休計劃，適時因應退休計劃的改變，轉換基金風險組合，避免單純因市况波動而作出盲目避險。

宜制定預算兼建立應急基金

信安認為退休人士可以參考以下六大理財概念：

第一步：評估財務狀况；首先老友記需要認真檢視自己當前的財務狀况，羅列老友記的所有資產（包括薪金、銀行儲蓄、股票或基金等投資，以及保險產品等），以及老友記的負債，例如房貸、車貸及未償還債務等。

第二步：制定預算；老友記每星期、每月的資金進出情况是如何？將老友記的收入（例如薪金、退休金、福利）、支出（包括按揭還款、其他個人貸款、現金透支、信用卡未償餘額等），以及期望儲蓄的金額仔細劃分，按需要及意願排次序。

第三步：訂立財務目標；人生總有不同的計劃和階段，老友記可透過訂立短、中、長期的財務目標來配合自己的計劃。常見的財務目標可以是旅遊、進修、置業、還清債務或為退休作準備。列出所有需要、目標及釐定投資時間表後，就把重點放在管理日常支出上，一步一步走近老友記的大大小小財務目標。

第四步：平衡風險承受能力，調配合適老友記的資產配置；在投資世界裏，當預期與實際出現差距，其中所涉及的變數就是風險，回報潛力較高的投資，往往亦附帶較高風險。一旦投資價值一夜蒸發20%，老友記能否承受呢？一般而言，投資股票的波動性會相對債券大。因此，當老友記選擇將資產配置多少在股票、債券或者其他資產類別時，老友記已經決定了自己的投資組合所承擔的風險。

第五步：建立應急基金；如果老友記沒有就緊急事情作財務準備，一旦遇上任何突發情况（例如交通意外、失業等）便可能使老友記大失預算，影響老友記的財務目標達成時間。

第六步：執行且定期檢討財務計劃；制定出老友記的財務計劃後，自己應該貫徹執行，每月檢討老友記現有的收支預算和財務計劃，確保預算仍然有效，並因應資源、需要及情况的變化而作出調整。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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