市場氣氛改善 海濱花園交投增

明報記者 歐陽慧恩

園景3房538萬沽 35年帳賺9.6倍

余仲平表示，海濱花園新近成交為第10座高層D室，實用面積497方呎3房間隔、望內園景，原業主叫價600萬元，累減62萬元或10%，至538萬元獲新買家承接，實呎10825元；由於原業主早於1987 年以50.5萬元一手買入，持貨35年，帳面仍獲利487.5萬元或9.6倍。

雖然市場氣氛改善，但仍錄得不少減價或蝕讓成交。市場消息稱，大埔白石角海日灣單號洋房，實用面積4105方呎、4房4套間隔連平台、花園、庭院及兩個車位，新近以9000萬元易手，實呎21924元；原業主2018年11月以逾1.32億元一手購入，持貨4年，帳面蝕4206.4萬元，料屬屋苑蝕讓金額最大二手成交；若連使費計，料原業主實蝕逾4857.7萬元或約37%。

海日灣洋房業主損手近四成

過去以銀碼細吸引買家入場的市區納米盤，二手樓價持續下瀉，其中佐敦珀．軒，新錄屋苑歷來最大宗蝕讓個案。資料顯示，珀．軒高層A室，實用面積246方呎開放式戶，以388.8萬元易手，成交價跌穿400萬元、屬屋苑歷來新低，實呎15805元；原業主2015年2月以約628.33萬元一手購入，持貨近8年，帳蝕239.5萬元或38%，以蝕讓金額及蝕幅計，料均為屋苑歷來最大宗蝕讓。

資料顯示，發展商當時為買家提供之3%印花稅回贈，惟計及原業主購入單位時繳付的雙倍印花稅DSD及其他雜費，料實蝕逾266萬元或42%。

珀．軒開放戶388萬沽 業主料蝕四成

中原地產副區域營業經理王勤學稱，元朗12月二手成交回升，其中原築第2座低層A室，實用面積481方呎兩房間隔，原業主去年8月以650萬元放盤，至近日累減141萬元或22%，以509萬元沽出、實呎10582元，屬屋苑兩房呎價3年來的新低；原業主2018年615萬買入，帳面蝕106萬元或約17%，連使費料實蝕130萬元或21%。

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