新地15商場元旦假期生意增20%

餐飲電子影音銷售最佳

馮指出，以餐飲、電子影音等表現最理想；餐飲方面，受惠一系列防疫措施取消，年底婚宴、商務及親友聚會復常，2022年大除夕夜，不少食肆延長服務時間。

有西式餐廳表示，港府優化防疫措施消息出台後，預訂情況比去年增加五成，不少酒樓、餐廳已一早滿座，平均可做2至3輪生意，大除夕生意按年增逾五成。

此外，總結2022年第四季（10月至12月），新地商場人流、生意額，較第三季錄雙位數增長，隨通關在即，又適逢即將來臨的農曆新年，新地15個主要商場，將聯手推出逾1000萬元消費獎賞，針對旅客推出多重新春消費禮遇，包括於「新地購物一站通」網上平台，新增旅客電子優惠專區，網羅逾100個商戶提供的旅客電子優惠及獎賞，包括美容護膚品禮品回贈，以及低至半價折扣優惠等。

另新地代理租務部副總經理許嘉雯表示，防疫措施放寬，沙田新城市廣場於2022年除夕及2023年元旦，整體人流、商戶營業額均報捷，加上多間食肆及商戶延長服務時間，帶動商場人流按年升15%，整體商戶營業額按年增20%。