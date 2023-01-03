經濟

香港地產

偉華業主賠訂重售 賣貴14%

【明報專訊】踏入2023年，憧憬本港與內地通關，以及放寬防疫措施的利好因素下，二手交投回升；十大屋苑剛過去周末，錄得27宗成交（2022年12月31日及2023年1月1日），按周升58.8%，創9個月新高，3天新年假期則共錄約31宗成交，創2011年後新年長假期成交新高。事實上，部分屋苑成交價亦見反彈，沙田偉華中心有兩房戶，去年11月曾以408萬元售出，業主賠訂後以466萬元重售，成交價較一個多月前升14%。

兩房售466萬 業主仍蝕兩成

中原資深區域營業經理陳敬天表示，上述沙田偉華中心第3座低層A室，屬實用面積358方呎2房間隔，去年11月底曾以408萬元成交，惟業主見市况回升，寧賠訂重售，今年元旦以466萬元售出，較一個多月前賣貴58萬元或14%，實呎13,017元；惟原業主2019年以524萬元入市，即使今次成交價回升，帳面仍蝕58萬元或11%，連同賠訂等開支，料仍要實蝕約100萬元或19%離場。

香港置業首席分區董事劉浩勤表示，將軍澳日出康城半新盤LP6，新錄第5座高層B室易手，屬實用面積428方呎海景2房戶，原業主減價153萬元或17%，以767萬元易手，實呎17,921元；原業主2019年777.6萬元購入，帳面蝕逾10萬元或1%，料為屋苑同類戶型二手新低價。

市區方面，龍頭屋苑鰂魚涌太古城2023年元旦即錄成交；美聯首席助理聯席董事范浩銘表示，太古城海星閣低層H室，實用面積603方呎2房戶，以967萬元售出，實呎16,036元；原業主於1990年以128萬元買入，持貨約32年，帳面獲利約839萬元，物業大幅升值約6.5倍。

通關在即 十大屋苑交投反彈

十大屋苑方面，據中原統計，剛過去周末2日錄得約27宗成交，按周升逾58%，創9個月新高；中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，多項利好消息出台，加上早前樓價已錄一定跌幅，買家趁農曆新年樓價反彈前加快入市，樓市小陽春已成雛形。

另美聯統計，過去周末2日（2022年12月31日及2023年1月1日），10大二手指標屋苑錄約29宗成交，創去年4月中以來的37個周末新高，按周升逾61%；美聯住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，市場憧憬通關，為交投量及樓價帶來正面刺激，將出現「大陽春」。

相關字詞﹕太古城 偉華中心 賠訂重售 二手成交 十大屋苑

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