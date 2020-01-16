INNOVALE 3期兩日沽13伙 吸金5663萬

【明報專訊】踏入2023年，新盤市場暫時續以餘貨盤撐場；綜合市場資訊，一手市場過去兩天（1月1日、2日），累積錄得約20宗成交，當中以恒地（0012）旗下樓花期長約半年的粉嶺北ONE INNOVALE-Cabanna（項目第3期），銷售表現最標青，過去兩天合共售約13伙，吸金總額約5663萬元。
事實上，過去兩日一手成交以新界盤為主；恒地粉嶺北ONE INNOVALE-Cabanna，期間共售約13伙，套現約5663萬元；至於昨日新售出的6伙，分布於E座中低層，實用面積介乎294至311方呎，同屬1房間隔，成交價424.7萬至440.5萬元，成交呎價1.4萬至1.49萬元。
新地Grand YOHO御半山齊開單
新地（0016）下已屆現樓的元朗Grand YOHO，新售出第5座10樓G室，屬實用面積536方呎2房戶型，成交價960.72萬元，實呎17,923元，為項目今年首宗一手成交。
新地同系已屆現樓的屯門御半山，亦新沽出一伙特色戶，屬3房連套房間隔，連500方呎平台花園，單位為第1B座32樓A室，實用面積826方呎，成交價1739.46萬元，實呎21,059元。
另外，內房中冶（1618）旗下已屆現樓的青山公路青龍頭逸璟．龍灣，最新售出第1座2樓實用面積443方呎B室，屬2房戶型，成交價650萬元，實呎14,673元。
相關字詞﹕逸璟．龍灣 御半山 Grand YOHO第2期