INNOVALE 3期兩日沽13伙 吸金5663萬

事實上，過去兩日一手成交以新界盤為主；恒地粉嶺北ONE INNOVALE-Cabanna，期間共售約13伙，套現約5663萬元；至於昨日新售出的6伙，分布於E座中低層，實用面積介乎294至311方呎，同屬1房間隔，成交價424.7萬至440.5萬元，成交呎價1.4萬至1.49萬元。

新地Grand YOHO御半山齊開單

新地（0016）下已屆現樓的元朗Grand YOHO，新售出第5座10樓G室，屬實用面積536方呎2房戶型，成交價960.72萬元，實呎17,923元，為項目今年首宗一手成交。

新地同系已屆現樓的屯門御半山，亦新沽出一伙特色戶，屬3房連套房間隔，連500方呎平台花園，單位為第1B座32樓A室，實用面積826方呎，成交價1739.46萬元，實呎21,059元。

另外，內房中冶（1618）旗下已屆現樓的青山公路青龍頭逸璟．龍灣，最新售出第1座2樓實用面積443方呎B室，屬2房戶型，成交價650萬元，實呎14,673元。