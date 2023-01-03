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馬泰陽

投資策略

馬泰陽：防疫放寬 樓市喜迎春

【明報專訊】去年樓價反覆下跌，至今已跌超過14%，重返5年半前水平，更較歷史高位回落約17%，部分地區及屋苑出現超跌情况。隨着港府宣布取消大部分防疫措施，為內地與香港通關開路，本港經濟有望逐步走出困局，帶動明年首季樓市回暖速度有加快迹象，相信陽春市將提早來臨。

差估署最新公布的去年11月份私宅樓價指數連跌6個月，按月大跌3.33%，為14年來最大單月跌幅。上述數字略為滯後，去年樓價已調整約一成半，相信對有需要自住的上車及換樓客而言入市成本降低不少，具有一定吸引力，市場仍有不少具實力的買家伺機入市。

根據香港置業旗下分行統計數字，十大屋苑去年12月24至25日兩日共錄16宗成交，按周升約14%，並為6個周末的新高水平。若計聖誕節4天長假期，十大屋苑共錄得約26宗買賣，反映市場成交由低位反彈。與此同時，綜合全港二十大主要屋苑單周（12月19日至25日）二手買賣錄64宗二手成交，對比（12月12日至18日）的57宗按周增加約12.3%。至於新盤市場方面，雖然發展商將推盤目標放在今年首季，不過近日大手買家重現。

值得留意，香港息口仍然受制於美國持續加息陰霾影響，購買力仍要視乎通關後本港經濟表現，加上農曆新年將至，短期內買家入市仍然審慎，樓市氣氛及成交量相信有望在農曆新年後谷底回升，呈現旺市格局。倘若有好消息或者市場明朗化，料樓市最快今年中呈現更大突破，預期今年樓價「先跌後彈」，觸底反彈10%或以上。預測新盤銷售將按年反彈逾六成至約1.5萬宗；二手成交按年反彈逾兩成至約4.5萬宗水平。

香港置業行政總裁

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[馬泰陽]

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