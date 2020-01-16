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投資策略

摩根大通亞洲：資金傾向做淡 道指沽10701

【明報專訊】受加息預期影響，美股增長型科技股近日表現較弱，納指仍於2022年低位附近徘徊，截至上周四收市，納指全年累積跌幅超過30%，是2008年以來最差，亦結束過去3年連升走勢。道指抗跌力相對較強，全年跌幅約8%，至於標普500指數累跌近20%，同樣是2008年以來最差年度表現。

輪場資金流反映，投資者較傾向部署道指及標指淡倉，過去5日計，道指認沽證錄近500萬元淨流入，標指則有約180萬元。如投資者認為道指後市或有較大回落空間，可留意道指沽（10701），行使價28,000點，實際槓桿8.3倍，2023年6月16日到期，屬活躍條款，年期相對較長，時間值損耗較低。至於看好可參考道指購（10504），行使價35,000點，實際槓桿17.6倍，2023年3月17日到期，特點為貼價、短身及高槓桿，較適合短線部署。

（本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。）

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部]

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