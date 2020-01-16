經濟
何啟聰

投資策略

何啟聰：高位遇阻力 港交所沽22938

【明報專訊】港股年結靠穩，恒指上周五高開，曾重上兩萬點，但及後獲利盤出現，收市升幅收窄至約40點。市場關注內地大幅放鬆防控後，利好因素是否已反映在港股上，加上大市成交縮減，限制港股表現。重上並企穩在兩萬點以上，或仍屬短期目標，支持或上移至參考19,500點水平。美團（3690）上周五先升後回，高位曾升逾2%至188元以上，但尾市跌幅卻擴大至近半成，收市更失守175元水平。

港交所（0388）上周五先升後回，高位曾升逾1%至345元以上，但250天線阻力明顯，及後再度回軟，收市跌近1%。有報道稱，部分中概股或因中美就會計審計權達共識而取消來港上市，消息或不利港交所走勢。看淡或可考慮港交認沽證（22938），行使價305.68元，2023年3月到期，實際槓桿約7.3倍。看好或可可留意港交認購證（24075），行使價400.2元，2023年5月到期，實際槓桿約7.4倍。

（免責聲明：筆者為瑞士信貸(香港)有限公司的代表及證監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證券。結構性產品價格可升可跌，投資者或會蒙受全盤損失。結構性產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止， R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不反映將來表現。投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。）

瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[何啟聰]

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