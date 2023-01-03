歲晚辦年貨 留意商場消費優惠

明報記者 劉敬華

不少商場都會趁消費旺季送優惠券，最近如海港城、時代廣場及T.O.P等商場便有推出此類優惠，當中以T.O.P換券所需的消費額最低，在推廣期內只需於場內B至5樓層商戶，以電子貨幣即日累積淨消費額滿200元或以上，最多可累積3張不同商戶發票，便可於場內的客戶服務台換領指定餐飲商戶的50元禮券；但要留意計算消費總額時，須扣除任何信用卡、易辦事、商舖禮券、餅券、會員卡、八達通或其他手機支付程式或會員卡等積分或優惠後之淨支付金額，而禮券的換領時間為中午12時至晚上9時，先到先得，換完即止。

時代廣場海港城設雙倍獎賞

至於時代廣場及海港城，換取優惠券所需的最低消費額雖然相對較高，分別為1500元及2000元，但此兩大商場均在特定日子提供雙倍優惠券獎賞。以時代廣場為例，在推廣期內即日於場內商戶以電子消費每滿1500元 ，最多可累積3張於不同商戶之單據，即可換領100元購物優惠券乙張、50元美食優惠券乙張及100元美食優惠券乙張，即日於場內電子消費每滿5000元，即可額外換領500元購物優惠券乙張，而逢星期四、星期日全日的即日電子消費單據可享雙倍優惠券獎賞。

同樣要留意優惠券名額有限，先到先得，每人每日只可換領一次，換完即止，且相關優惠券或要滿足一定消費金額方可使用，如上述的50元美食優惠券，需於指定參與商戶消費每滿100元方可使用1張，每次最多使用5張，而上述的100元購物優惠券，則需於指定參與商戶消費每滿300元方可使用1張，每次最多使用10張。

若以信用卡消費，有望同時賺取商場的優惠券及信用卡現金回贈，慳得更多。現時市場上的信用卡均能提供現金回贈，但要留意信用卡或會因應不同消費類別，又或指定商戶，提供不同的現金回贈比率。

配合信用卡回贈慳更多

以花旗銀行的Citi Cash Back信用卡為例，該信用卡就本地食肆簽帳及本地酒店簽帳提供2%的現金回贈，而其他本地簽帳的回贈比率則為1%；又如以恒生銀行enJoy卡於美心中菜、Pizza Hut及KFC等指定商戶簽帳，可獲4倍yuu積分，相等於2%現金回贈，於惠康、萬寧及IKEA等指定商戶簽帳，可獲3倍yuu積分，相等於1.5%現金回贈，於GNC及千両等指定商戶簽帳，可獲2倍yuu積分，相等於1%現金回贈，其他零售簽帳每消費1元可獲1 yuu積分，相等於0.5%現金回贈。

事實上，若不計算各信用卡不定期推出的限時優惠，市面上的信用卡於非指定商戶的恒常現金回贈計劃回贈比率大多不逾1%。參考消委會於2022年10月至11月間進行的調查，在零售簽帳方面，假設排除其他簽帳條件，如需達指定簽帳額要求、在指定日子簽帳或透過指定方式付款等，在該次調查涵蓋的21間發卡機構發行之自營個人信用卡中，以渣打銀行Smart信用卡在恒常回贈計劃的現金回贈比率最高，可達5%，兌換1元現金回贈平均需要簽帳金額為20元，亦為各自營個人信用卡中最低，但無論是較高的回贈比率及較低的所需簽帳金額均只適用於百佳、屈臣氏、莎莎、759阿信屋、HKTVmall及OK便利店等指定商戶消費，其他合資格簽帳的回贈比率為0.56%。

若論指定商戶消費，在上述消委會調查中未有涵蓋的中銀Chill Card為例，以該卡於city' super及LOG-ON等指定商戶作零售簽帳，可獲10%現金回贈，其他合資格的本地零售簽帳的現金回贈比率則為0.4%。

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