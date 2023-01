許健生：2023年十大前沿科技初探（上）

筆者接近30年的工作旅程從傳統媒體跳進數碼媒體,又從移動媒體、數碼電台、數碼廣告營銷、自媒體營銷、跨境電商、新零售、直播帶貨、物聯網、大數據到現在的數字經濟及Web3.0元宇宙。科技不斷進步,而進步的步伐亦不斷加快,特別在過去20年,筆者因工作需要好像未曾停止學習。

科技進步不止能改善人類生活、提升工作效率及探索未來更多的可能性。同時亦帶出不少的社會問題,例如網上的虛假訊息、網絡攻擊、環境污染、投機性虛擬資產,甚至嚴重到好像Elon Musk在2018年在SXSW Conference說過人工智能比核彈更可怕 (AI is more dangerous than nuke)。那究竟我們應該抱什麽態度去迎接未來科技對人類的挑戰及機遇呢?

很榮幸獲《明報》邀請在新的一年開設此專欄「前沿科技」,那什麽是「前沿科技」呢?我初初聽見這個名字也有點一頭霧水,原來國內用開的英文是Frontier Technology ,同我們比較多講的Emerging Technology(新興科技)都是同出一轍,意思是指具前瞻性、領導性和探索性的重大技術,是未來高科技更新換代和新興產業發展的重要基礎,是高技術及創新能力的綜合體現。

雲計算向精細化集約化演進

那2023年會有那些令人期待的前沿科技呢?今日就首先同大家展望今年十大前沿科技的其中四項:

1)高性能計算High Performance Computing(HPC)

電腦邁向CPU+GPU+QPU時代(Quantum Processing Unit 量子處理單元;QPU是一種實體或模擬處理器,其中包含一些可操作以計算量子演算法的互連量子位。其為量子運算器或量子模擬器的核心元件)。HPC是通過龐大數據演算,以實現開創性的科學發現,帶來革新的思維推動,改變現有的遊戲規則,並提高全球數十億人的生活質量。

隨着物聯網IoT、人工智能AI和立體虛擬空間等技術的發展,企業需要處理的數據也呈幾何式增長。這對於串流直播、全球天氣預測、金融市場分析及元宇宙場景等多種用途而言,能有效處理龐大、高速數據的能力是極其關鍵的。

2)普及作業系統Ubiquitous Operating System(UOS)

面向未來人類在虛擬世界與物理世界(人機物)融合普及計算的新模式和新場景,普及式作業系統UOS正在出現並處於探索成型期。人機物融合普及計算環境多變、需求多樣、場景複雜,需要對硬件資源、數據資源、系統平台及應用軟件等進行柔性靈活的軟件定義,以支持普及感知、普及互聯、輕量計算、輕量認知、動態適配、反饋控制、自然交流等新應用特徵。

3)雲計算Cloud Computing

雲平台從計算、網絡、存儲等基礎能力的提升,到大數據、人工智能、數字孿生、AR/VR等數字技術與雲緊密構合成雲原生服務,再到混合雲、專有雲、無服務器計算、分布式雲等不斷形成精細化的交付模型,並伴隨全真互聯的需求,雲上融合GPU、DPU等加速形成豐富的計算服務,雲計算不斷向精細化、集約化和異構計算演進。

時空人工智能解決多步驟問題

4)時空人工智能Spatio-Temporal AI(ST-AI)

Spatio是指空間。Temporal指的是時間。人工智能的發展已經滲入到地理空間智能、城市空間智能、時空大數據智能、數字孿生的城市發展有關的應用領域。這些領域無論在理論方面、還是技術創新和應用實踐方面,一個核心的底層創新是基於時空的人工智能:時空人工智能(Spatio-Temporal AI)。隨着城市數字孿生的發展,時空人工智能(ST-AI)開始受到產學研的廣泛重視。我們可以用ST-AI來分析從空間和時間收集得來的數據來解決多步驟的問題。

下星期再和大家分享其餘六項2023年的前沿科技。

香港電腦商會主席及元宇宙產業聯盟召集人

[許健生 前沿科技]