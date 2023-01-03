經濟
鄺翠玲 理財信箱

鄺翠玲：利用保險分紅 支付退休醫療保費

【明報專訊】Philip (45歲，未婚）是一名會計師，入息穩定，生活談不上富裕，但算是無憂，唯獨是退休後的醫療支出，令他覺得很擔心。

Philip現時有200萬元的流動資金，以現時儲蓄及增值速度，Philip估計在65歲時應可還清現居所的按揭，也有約800萬元資產作為退休金，相當於每月現值13,000元的退休支出，生活相信是沒大問題的。但若不幸患上惡疾，所需的醫療支出可以是非常驚人的，隨時會蠶食日後退休金，甚至是影響現時的工作。

公營醫院非緊急個案須排期

經過一番思量後，Philip傾向於購買一個可提供高保障額（每年2,800萬元、終身6000萬元、提供亞洲區保障）的自願醫保計劃，由於僱主有提供員工醫療保險，所以考慮有設定每年自付額1.8萬元的選項，若不幸患上癌症、中風或心臟病的話，更可豁免這每年自付費。以Philip年齡45歲計算，每年保費約為8,200元，更可有8,000元的免稅額，Philip覺得是十分化算，但當他發現65歲退休時的每年保費要24,000元，75歲時更要42,000元，心裏立即涼了一截。

筆者完全明白這種對日後負擔能力的擔心，但不要忘記，醫療計劃的保費，某程度上是反映實際醫療支出的指標，「老友記多病痛」是大家公認的事實，但保費支出卻是另一番考慮，尤其是對退休人士。

從來醫療保健支出都是退休後的一大支出，尤其現時公營醫療機構面對着龐大的供不應求壓力，病人若想使用較新、較少副作用的藥物，往往都需要自費，所以不要老抱着公營醫院是每天120元全包宴的想法！另外一個問題是公營醫院只處理緊急個案，其他次緊急個案都要排期，動輒是以年為單位，對於病人真是很大的壓力，如果在私營醫療機構可快點處理，對病人也是一個解決。

明白情况後，錢從何來呢？當然是退休金的一部分啊！但怎樣做會最合乎成本效益呢？

人均壽命長 需足夠資金退休

既然現時流動資產尚算充裕，大可抽撥一部分作增值，首要目標便是支付日後的醫療保費；假設抽撥32萬元作此用途，選擇一個高息分紅保險作為方案，經過20年時間，戶口價值約為81萬元，整體回報約263%，相當不俗。由於醫療保費將隨年齡而增長，筆者做了一個簡單的估計，由65歲開始根據所需保費而提款，然後每十年再調整，直至128歲；在128歲時，經過63年的提款，戶口仍有逾千萬元的戶口價值！

128歲這麼誇張？其實很多研究都說人類的平均壽命可達到120歲，65歲退休時仍是壯年，對資金的要求也需要更充足。是否一定要每十年才可調整提款額呢？這並不是，Philip可每年提取不同的金額（例如根據每年醫療保費來提款），上述只是筆者以簡單運算，讓讀者們明白模式。

美聯金融集團副總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[鄺翠玲 理財信箱]

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