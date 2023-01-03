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建全國大市場 力拓數字經濟

【明報專訊】國家主席習近平近年多次指示要建設「全國統一大市場」，國務院發展研究中心宏觀經濟研究部副部長馮俏彬上周二以視像會議方式出席「2022年第十一屆南都金融高峰論壇」，發表《構建新發展格局 推動高質量發展》的主題演講時就此亦有分析，指當中可以概括為「五個統一」（統一產權保護制度、市場准入制度、公平競爭制度、社會信用制度及市場監管公平），格局形成後不僅可以支持中國經濟的發展，對全球發展也能夠做出非常重大的貢獻。

馮俏彬表示，在中國經濟構建新發展格局的時候，要加快建立全國統一大市場：「改革開放發展到今天，我們（中國）已有了全球最大的市場之一，我們的市場經濟框架和體制基本上已搭建完成，但它在具體運行運作方面還不能成為一個完善的、高標準的市場體系，所以未來的一段時間，在建設國內的大市場、構建雙循環新發展格局的時候，一個重要的抓手便是建設全國統一大市場。」

另外，馮俏彬認為，要建設全國統一大市場，其中一個重點是建立公平的競爭環境，這便涉及反壟斷的問題：「全國統一大市場當然涉及很多具體的內容，例如市場的運行、市場的准入，還有市場的管理等，這些都需要有一套完整的制度、都需要繼續強化；在構建全國統一大市場的時候，也涉及反壟斷的問題，而且對於壟斷在數字經濟的情况下，與工業時代的壟斷還真不一樣，在這（監管）過程當中，大家都需要有重新的認識」。

建公平競爭環境 涉反壟斷問題

馮俏彬表示，數字經濟現已成為中國新的生活方式、商業模式，而在這方面中國亦有優勢，不論是網民的規模、互聯網的普及率、所製造的產值，以及數字經濟佔GDP的規模，現時均處於全球前列。她續說，前一段時間因為種種原因，數字經濟的發展速度可能有所下降，但這個過程中，反而顯示出它的不可或缺，因此當局在安排部署2023年經濟工作的時候，數字經濟的發展又重新提到一種新的高度：「儘管受到這樣那樣各種因素的衝擊，但是它的發展是不可替代的，所以我們實體經濟的發展也好、製造業的發展也好，要放在數字經濟的大背景來看。」

實現「五個統一」 優化配置

除了數字經濟外，馮俏彬指出，在各行各業，企業和企業之間不正當的競爭行為有很多，這些都需要通過改革、創新的方式去推進全國統一大市場的建設，當中包括「五個統一」，她解釋：「第一，統一的產權保護制度；第二，統一的市場准入制度；第三，統一的公平競爭制度；第四，統一的社會信用制度；第五，市場監管的公平統一」。她相信，「五個統一」放到一起，就形成全國統一大市場相互連通、自由出入、優化配置、合理競爭的基本格局，將更大程度的釋放出企業的經營活力、為各方面的經營者創造市場化的營商環境，此舉不止是支持中國經濟的發展，而且在全球發展的層面也能做出非常大的貢獻。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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