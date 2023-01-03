建全國大市場 力拓數字經濟

馮俏彬表示，在中國經濟構建新發展格局的時候，要加快建立全國統一大市場：「改革開放發展到今天，我們（中國）已有了全球最大的市場之一，我們的市場經濟框架和體制基本上已搭建完成，但它在具體運行運作方面還不能成為一個完善的、高標準的市場體系，所以未來的一段時間，在建設國內的大市場、構建雙循環新發展格局的時候，一個重要的抓手便是建設全國統一大市場。」

另外，馮俏彬認為，要建設全國統一大市場，其中一個重點是建立公平的競爭環境，這便涉及反壟斷的問題：「全國統一大市場當然涉及很多具體的內容，例如市場的運行、市場的准入，還有市場的管理等，這些都需要有一套完整的制度、都需要繼續強化；在構建全國統一大市場的時候，也涉及反壟斷的問題，而且對於壟斷在數字經濟的情况下，與工業時代的壟斷還真不一樣，在這（監管）過程當中，大家都需要有重新的認識」。

建公平競爭環境 涉反壟斷問題

馮俏彬表示，數字經濟現已成為中國新的生活方式、商業模式，而在這方面中國亦有優勢，不論是網民的規模、互聯網的普及率、所製造的產值，以及數字經濟佔GDP的規模，現時均處於全球前列。她續說，前一段時間因為種種原因，數字經濟的發展速度可能有所下降，但這個過程中，反而顯示出它的不可或缺，因此當局在安排部署2023年經濟工作的時候，數字經濟的發展又重新提到一種新的高度：「儘管受到這樣那樣各種因素的衝擊，但是它的發展是不可替代的，所以我們實體經濟的發展也好、製造業的發展也好，要放在數字經濟的大背景來看。」

實現「五個統一」 優化配置

除了數字經濟外，馮俏彬指出，在各行各業，企業和企業之間不正當的競爭行為有很多，這些都需要通過改革、創新的方式去推進全國統一大市場的建設，當中包括「五個統一」，她解釋：「第一，統一的產權保護制度；第二，統一的市場准入制度；第三，統一的公平競爭制度；第四，統一的社會信用制度；第五，市場監管的公平統一」。她相信，「五個統一」放到一起，就形成全國統一大市場相互連通、自由出入、優化配置、合理競爭的基本格局，將更大程度的釋放出企業的經營活力、為各方面的經營者創造市場化的營商環境，此舉不止是支持中國經濟的發展，而且在全球發展的層面也能做出非常大的貢獻。

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