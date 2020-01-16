國務院智囊馮俏彬：2023年擴內需 中國GDP增長料回勇

明報記者 葉創成

上月召開的中央工作經濟會議指出，2023年會着力擴大國內需求，要把恢復和擴大消費擺在優先位置，多渠道增加城鄉居民收入，恒指上月延續前月升勢，多隻內需股與受惠內地、澳門及本港即將恢復通關的濠賭股，以及本港地產股的股價均升超過一成（見表）。緊跟國策投資，方可趨吉避凶。馮俏彬於上周二以視像會議方式出席在廣州召開的「2022年第十一屆南都金融高峰論壇」，發表《構建新發展格局 推動高質量發展》的主題演講，她指出，上月召開的中央經濟工作會議對2023年經濟工作作出要求，要推動經濟運行的整體好轉，而她亦談到高質量發展及「雙循環」新發展格局等大政策方針，值得讀者在2023年部署投資前細讀。

2022年GDP增速探底結束

獲中國財政部科研所經濟學博士，也曾在美國哈佛大學任訪問學者的馮俏彬稱，雖然1978年改革開放政策實施以來，中國經濟經歷了30多年的高速增長，但是根據經濟發展的規律，特別是東亞國家的經驗，到了一定階段之後，經濟增長就會持續放緩一段時間，此情况在中國於2010年以來開始出現，過去12年中國經濟受到一系列內外因素的衝擊，增長的速度總體上是向下的，2020年以來更受新冠疫情等超預期的衝擊，經濟增長下滑速度尤為明顯（中國GDP在2010年按年增長10.3%，市場預期2022年GDP按年增長約3%，彭博所編制的中國GDP按年增長指數（見圖2）亦反映此趨勢），原因是2020年疫情爆發後，全球經濟增長乏力，中國也還沒有能夠完全走出新冠疫情的影響。

高質發展 加快建設「五個強國」

向前望的話，馮俏彬預期，中國經濟增長於2022年已經見底，2023年經濟增長回升可期，「在2022年這種情况下的話，應該說中國經濟（增長）在這波下降過程當中探底已經結束了，換句話說，已經觸到了經濟增速的最底部了，此後應該努力推動經濟持續向好轉的方向」。

馮俏彬分析，在2023年推動中國經濟運行的整體好轉，亦符合二十大所提出的經濟發展總目標──全面建成社會主義現代化強國，當中，高質量發展是首要任務；她表示，早於2017年十九大報告當中就指出「中國經濟要由高速增長階段轉向高質量發展階段」，因此高質量發展過去5年一直是中國經濟發展的願景或主題詞，二十大報告指出「高質量發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務」，更進一步把高質量發展提到了前所未有的高度。

如何才算是實現高質量發展呢？馮俏彬稱，二十大報告中，對於高質量發展也給予一些描繪式的場景，例如要建立現代化產業體系，具體提到要加快建設「五個強國」（製造強國、質量強國、航天強國、交通強國、網絡強國）和「一個中國」（數字中國）。

馮俏彬認為，在現代化產業體系的發展過程中，實體經濟被賦予了更多的期待：「我國人口多、底子薄，還有就業需求比較強烈，還沒有能夠完全成為高收入國家，所以在這樣的格局下，對製造業、對實體經濟是賦予了更加重要的權重」，強調無論是「五個強國」或「一個中國」，沒有一項能夠離得開實體經濟。

雙循環發揮「國內大市場」優勢

另外，馮俏彬分析，高質量發展也涉及構建「雙循環」新格局：「當前面臨百年未有的大變局，政治形勢和經濟形勢相互激盪，不可能只考慮經濟這一個維度，需要多個維度多重考慮，在此情况下，黨中央提出了『雙循環』新發展格局──加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。」

關於「雙循環」新發展格局，馮俏彬強調，內循環與外循環之間絕對不是一個相互替代的關係，而是基於一個內部和外部一系列條件變化所形成的發展戰略調整：「從內部來看，中國經濟社會發展了三四十年之後，情况和改革開放之初有很大的不同，這個不同就是相對比較優勢的變化。改革開放之初，中國最大的比較優勢是廉價勞動力，如今中國的比較優勢開始轉向國內大市場。我們通常在形容國內大市場的時候，有這麼五個說法，叫14億人口、9億勞動力、4億中等收入群體、1.7億人才資源、1.6億市場主體。這當中，4億中等收入群體，這個人口的總量超出了美國人口的總和，也超過了歐洲總人口的一半。」

馮俏彬認為，在國內大市場中，一條主線就是要增強供應和需求方面的適配性，她引述在二十大報告及中央經濟工作會議均反覆強調，要把實施擴大內需的戰略與深化供給側結構性改革結合起來，形容這是「一手抓內需、一手抓供應，兩者不能夠脫節」。

消費投資均屬擴內需重點

在擴大內需方面，馮俏彬分析，目前消費及投資均屬重點：「要發揮內需，這要重視消費對經濟增長的基礎性力量，另一方面也要重視投資的關鍵力量，換句話說，轉型這是一個長期的過程，我們不能說現在注重消費，那投資就不管了。」她續說，現時擴大內需既包括房地產、汽車、家電及服務型的消費需求，也包括超前進行基礎設施建設，以城市群、都市圈作為重點進行城鎮化，釋放大量的投資需求，形容「投資和消費一起共同來支撐國內大市場」。

優化收入分配結構 力谷服務業

馮俏彬強調，要提升消費需求，增加收入是必備條件，因此需要優化收入分配結構：「一方面要壯大中等收入群體，對於廣大、中低群眾的要素收入亦要進一步加強，另外，對於高收入者要合理合法地調節過高收入，也要堅決取締和打擊非法收入，這都會令全社會收入分配結構處於一個可以接受的範圍之內，每個人在這個過程當中都可以有自己一席之地，而不要造成兩極分化、衝擊或撕裂社會」。

簡介如何「一手抓內需」後，馮俏彬跟着談到如何「一手抓供應」，指當中涉及到服務業與製造業的融合，也包括大力發展服務業，尤其是廣大人民群眾非常急需、而且發展空間又非常巨大的醫療、教育、文化、體育、藝術等等各方面。

在「一手抓供應」方面，馮俏彬認為，深化供給側結構性改革亦十分重要：「供給側改革我們從2015年就開始做，做了很多的工作，但是現在看起來距離我們想要的境界，還有一定的距離，這實際上就是我剛才講的經濟增長方式的轉型，因為轉型是需要時間的，供給側改革往往涉及到結構性的調整，這更需要給予足夠的時間。」

馮俏彬分析，深化供給側結構性改革的過程中，需要關注供給側層面的要素種類、數量，以及它們之間的配置效率，還包括要素能否在城鄉之間、區域之間、個體之間的自由流動和優化組合，產生出最佳的配置效率，她舉例說：「目前我們的人力資本對比過去有很大程度的提升，怎樣去發掘到它的活力及潛力，要做很多工作。」

科技創新成重點 努力挖掘機會

馮俏彬又強調，科技創新更屬重中之重，指在上述提及的「五個強國」及「一個中國」，不少產業已處於國際的先進水平，但同時也要清楚看到，「在這過程當中，我們還有很長的距離、也有很多很重要的地方未能跨過去，例如芯片方面，我們被卡脖子卡得很厲害」，故她認為，中國經濟要轉型成功，需要基礎性創新、科學型創新等最底層的力量，在這過程中會帶來大量的機會，既是金融部門應該支持的對象，也是全社會應該去努力挖掘機會的領域。

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