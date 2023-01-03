指市場對美經濟過度悲觀 料美股難大跌

雷志海表示，市場對今年美國經濟衰退預期，基於聯儲局繼續積極加息，不過去年推高通脹的供應鏈瓶頸和大宗商品價格急升因素已消除，未來數月通脹回落會加快，聯儲局官員近期在加息上的言論已較數個月前具彈性，料今年再加息0.75厘至5.25厘將會見頂。此外，私人消費佔美國GDP約七成，近期數據顯示就業情况仍然平穩，在感恩聖誕節消費旺季，旅遊等服務消費相當強勁。

看好銀行及康健股 科技股乏力

去年美股並非一面倒下跌，標指能源行業指數一枝獨秀上升59.04%，必需消費、健康護理指數全年下跌均少於4%。下跌主要集中於科技業，納指全年下跌33.1%，部分增長看淡公司更為明顯，如Netflix（美：NFLX）和Meta（美：META）分別跌逾五成和六成。

雷志海表示，今年美國經濟雖不會衰退，但亦非暢旺，企業庫存正上升，消化庫存難免影響盈利表現，最快也要到下半年才好轉，因此他不特別看好今年整體美股表現。不過就個別行業，他認為市場對美國經濟前景過於悲觀，因此與經濟周期相關行業可有估值修復，例如傳統商業銀行佔比較重的銀行股，他指目前盈利是10年以來偏強的表現，但投行業務較重的銀行則會受累金融市場疲弱。

他亦較看好工業相關的原材料行業，因商品需求沒明顯減弱。至於科技公司，雷志海認為過去5年已累積大量升幅，現時市盈率收窄仍未完結，股價仍未到回升的轉折點。