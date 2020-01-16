安柏：今年最看好內需旅遊板塊 港股估值偏低 料有力上望26000點

明報記者 歐陽偉昉

Omicron變種病毒去年在內地流行，拖累零售總額自2020年以來再度錄得按年下跌。但隨着近3年的疫情防控解封，近日內地居民搜尋機票急增。雷志海認為，網上旅遊、餐飲、本港消費等行業可看好一線，開關初期內地或會設定出境人數限額，將拉長內地人外遊浪潮或超過上半年，雖然不少相關股票自11月起已累積一定升幅，不過他認為未完全反映，可等待股價波動回落再部署。

港銀受惠融資需求增

隨着本港經濟今年反彈，雷志海亦看好本地銀行股可受惠融資和借貸需求增加，與內地重新通關亦會帶動財富管理業務的收入。目前銀行股估值仍相當低，今年可望受惠估值修復，另外外資今年重新加重港股配置，也會選擇前景較明朗的行業，銀行股可望受惠。

不過，雷志海稱，目前內地人消費集中服務業，近日數據顯示實體商品消費復蘇未如服務業強勁；內地大型製造業企業因應美國貿易限制，近年加速將生產轉移至國外，亦影響製造業對GDP增長的貢獻。內地消費僅佔GDP四成，未足以成為經濟主要推動力，故今年內地經濟增長或未如市場期望的急彈。他看好今年港股因估值修復而上升，但內地不會各行業都快速增長，因此投資行業需具選擇性。

內房暫難返新上升周期

去年11月，內地推出多項措施支持內房融資、房地產銷售，為內房股價帶來支持。不過雷志海指出，內地人購房意欲仍低，人行在上周公布調查顯示未來3個月有意購房的居民僅有16%，而行業亦進入長期整合，不會很快地再回到新上升周期。

過去兩年備受監管壓力的互聯網平台，亦獲中央經濟工作會議支持以帶動經濟復蘇，但雷志海認為急跌的內地科技股要持續上升仍需時間，除了環球科技股續被看淡，內地政策近年着重半導體、氫能等核心技術行業，互聯網企業並非政策焦點，在經濟恢復後或再面臨監管不明朗風險。