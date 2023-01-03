國美以股代債 向寰亞發新股償還4.1億

每股0.1023元 折讓7%

完成債轉股後，國美控股股東黃光裕其一致行動各方的股權將由21.53%降至19.33%；其他公眾股東股權將由78.47%降至70.46%，債權人持股為10.21%，將成為國美主要股東及關連人士。根據通告，寰亞國際資本為一家香港註冊公司，主要從事投資控股業務，由袁志鏗所擁有。

黃光裕等持股降至19%

國美表示，集團共欠債權人未付廣告費約4.156億元，由於集團存在流動資金問題，債務資本化可助集團清償未償還債務，同時節省現金資源作其他用途，符合集團及其股東的整體利益。此外，由於發行資本化股份是用以償還債務，將不會產生現金收益。

事實上，國美大股東黃光裕自2021年9月起連番減持國美股份，套現後上月再向國美借出合計5億元貸款應急，既是集團股東又是債主。完成債轉股後，黃光裕持股量更降至不足兩成，袁志鏗就由債主晉身股東，情況有如「身分互換」。