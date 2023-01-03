經濟

美元向淡 金價今年料撲1900美元

【明報專訊】國際金價在2022年度曾因為地緣政治問題升溫，曾推高至8月初時每盎司2070.44美元歷史性高位，到年尾收報每盎司1824.02美元（見圖），按年微跌0.7%，返回起步點。不過業界人士相信，隨着美匯轉弱，以及加息預期降溫，料有利金價重新推高見1900美元或2000美元。

內地印度買家對黃金有需求

實德金銀投資交易部主管蔣錫麟接受本報訪問時表示，由於美國息口似見頂，大行如高盛宣布裁員，更預示經濟衰退正在來臨，一般估計今年第二季美國經濟變壞，料之後減慢加息。「要說金價再突破2000美元大關，距離無疑較遠，但是相信可以反覆向上一試1900美元」。

在通脹陰影未除同時，反而全球第二大經濟體中國有意重振經濟及出口，甚至有望進一步調低息口，因此蔣錫麟相信，來自內地，甚至印度的買家，均會對黃金產生需求，最終有利金價走勢向好。

獨立外滙商品分析師盧楚仁形容，展望2023年金價走勢樂觀。他說之前金價升勢凌厲，一度升見歷史性高位，只是在市場淡化俄烏戰爭，加上美元處於強勢，因此才表現回軟。但是從金價的技術走勢分析，金價曾試過「三底」，並且自11月因應美國放慢加息步伐的消息，再度挾上。他預料炒賣美國放慢加息、之後息口見頂及開始減息的情况出現下，市場會憧憬美元匯價轉弱，亦因此有利金價走勢。

試2075美元須靠黑天鵝事件

盧楚仁預期短期金價可以重新挑戰1880美元水平，若然此關最終升破，形勢便變得樂觀，有望重見2000美元大關。之後金價的走勢，便要視乎市場內會否再爆發黑天鵝事件，甚至地緣政治問題再度升溫，才能夠判斷金價會否試2075美元高位。

世界黃金協會：地緣政治或令金價企穩

世界黃金協會較早前發表2023年展望時則表示，通脹問題及隨之而來的各國中央銀行干預，將會是主導2023年金價表現的關鍵。

該會認為，在平衡經濟溫和衰退及企業盈利轉弱、美匯轉弱、地緣政治形勢緊張、中國經濟今年保持增長、長期債券孳息高企、因為經濟衰退致商品價格受壓等多項因素，意味金價有機會企穩，可望有正面表現。

相關字詞﹕盧楚仁 世界黃金協會 蔣錫麟 實德金銀

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