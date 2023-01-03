經濟

財仔生意難撈 兩上市公司退出 樓價跌恐增違約風險 松景勝龍結束放債

【明報專訊】樓價過去一年因經濟轉差、疫情反覆，以至防疫措施持續而承壓，反映香港樓市走勢的中原城市領先指數（CCL），在2022年下跌超過15%。有財務公司人士指出，物業跌價幅度實際比指數大，增加業界周轉難度，甚至在回收資產後面對進一步跌價風險，因此寧願少做生意，減低「愈做愈蝕」的風險。上市公司如松景科技（1079）及勝龍國際（1182）等，更因為憂慮違約風險增加，退出了放債人生意。

明報記者 陳偉燊

有主板及創業板公司經營的中、小型財務公司，陸續結業。當中早於2018年，涉足俗稱「財仔」的財務公司或放債人業務的主板公司松景科技，透露原來其放債業務分部早於2021年9月後已再無簽訂任何新單，了無生意下經歷足足一年始在去年第四季宣告結束有關業務。該集團直言，由於疫情令全球經濟蒙受不利影響，並預期貸款違約及拖欠款項增加，引致威脅與日俱增，並增加信貸風險，因此對有關業務並無信心。

一年累計60持牌人退場

另一主板公司勝龍國際（1182），只在去年11月發出盈警時，才透露已在同年第四季終止經營無抵押及個人貸款的放債人業務，亦無意續牌，事前未能從其通告內有蛛絲馬迹會結束「財仔」部門。

在此之前，創業板股份奧栢中國（8148）比松景等更早出手。其直指「由於激烈的市場競爭及具有挑戰性的環境，以及考慮到貸款借款人可能違約的相關風險，因COVID-19疫情之持續影響」，早於2021年6月待牌照屆滿時停業。

公司註冊處的資料還顯示，持牌人數目到2021年達到2490個高峰後便反覆回落，直到2022年11月數目已減至2430個，累計60個持牌人退場。

增業界周轉難度 收樓後恐續跌價

中國金融投資（0605）執行董事張際航接受記者電話訪問時表示，他們接觸到的個案，實際樓價跌幅已超過20%，比指數的跌幅更大。撇除以九成樓按上會者變成負資產之外，業界就算以估值的六成承按，也有機會損手及難以將物業流轉。在這個情况下，客人若仍能夠還息已屬最好情況，其次已是還不到息而要收樓，更差的是在收樓後銀主盤還進一步跌價，致損失更大。他不諱言：「（財務公司）壞帳會上升，其實今年不做（生意）好過做，但是又不可能不做（生意），因此唯有視乎物業而定。」

張際航指出，相比按揭貸款市場，無抵押貸款即使面對經濟不景，但由於移民人數愈多，令工作空缺增多，企業缺人、失業率亦不太高，在貸款人就業有保障及確保還款能力下，經營上受到的影響不大。他期待最終他日通關後，可令財務公司業務情况好轉。

相關字詞﹕張際航 中國金融投資 奧栢中國 勝龍國際 松景科技

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