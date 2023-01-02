徐風：港「飄移式」監管虛幣 證監先緊後鬆 福禍難料

一年過去，大型加密貨幣Terra、加密貨幣交易所 FTX 及在香港營運的AAX 等先後爆煲，加密貨幣市場「牛轉熊」後，政府卻突然發布「有關虛擬資產在港發展的政策宣言」，證監會也同步展開「飄移式」大幅放寬加密貨幣的規管，先批准FA南方比特幣（3066）及FA南方以太幣（3068）期貨ETF上市，並有意讓散戶直接入場參與虛擬貨幣，同樣令人摸不着頭腦。

爆煲後才放寬 令人摸不着頭腦

觀察即將上任成為證監會行政總裁梁鳳儀演講辭，也見到政策風向改變得非常突然。在去年9月初「另類投資管理協會2022年亞太區年度論壇」的演說中仍強調虛擬資產「這個大致上不受監管的界別要被視為主流，還有一大段路要走」，內容關於向專業投資者（PI）提供虛擬資產基金銷售，以及分銷證券型代幣等。

然而，她在去年10月底「香港金融科技周」的演講稿中，雖然在「Luna幣和Terra幣在5月崩盤」一句中，反映她仍未洞悉 Luna 幣和 Terra 幣所指的是同一種虛擬貨幣，與 Luna 幣或 Terra 幣掛鈎而同時於今年5月「爆煲」的穩定幣，其實全名是 TerraUSD ，在幣安等交易所使用的簡稱編碼為 UST ，但已急不及待地作出重大轉變：容許散戶投資者參與交易虛擬貨幣。證監會的理由是，由2018年至今，有更多國際金融機構及服務供應商參與，以及監管虛擬資產交易平台和基金經理有相當經驗，而投資者對加密資產的風險也有更清楚的認識。

當局似混淆Luna及UST

為何短短兩個月內，證監就會由「大致上不受監管的界別」，變成有「相當經驗」監管交易平台和基金經理？事實上，監管機構至今僅認可8家虛擬資產基金管理公司，以及兩家虛擬資產交易所，而且只限於服務專業投資者，交投量微，就覺得是時機檢討買賣虛擬貨幣「僅限於專業投資者」，並認為投資者已更認識相關風險？然而，當證監會連 Terra（Luna）跟 TerraUSD（UST）都分不清楚的時候，如何有信心相信一般投資者知道其他加密貨幣的設計機制、一夜歸零的原委，以及清楚了解當中的風險？

另一方面，富途等券商去年受監管機構要求，禁止用戶買入美國加密貨幣ETP，由於與中國大陸推出禁止開展與加密貨幣有關業務的通知，在時間上重疊，而被外界視為有密切關係。事實上，該通知明確指出，包括為虛擬貨幣交易提供信息中介和定價服務、境外虛擬貨幣交易所通過互聯網向境內居民提供服務，都屬於非法金融活動。當證監會批准虛擬貨幣ETF上市，而互聯網券商在內地通常有經營執照，也有內地人開戶，會否觸及有關禁令？事件在將來會否讓券商、虛擬資產交易平台甚至內地投資者誤墮法網，或令虛擬貨幣ETF突然退市，至今仍未有清晰具體的答案。

證監會對加密貨幣的態度，如同中國對待新冠病毒一樣，先緊後鬆。問題是，今次略顯突兀的政策改變，真正的原因為何，以及招攬內地用戶交易加密貨幣時會否出現法律風險等問題，仍須證監會進一步解答。對已有經驗的投資者而言，證監會放寬的步伐雖算迅速，但ETF與現有交易平台比較，除了比較合規以外再無其他優勢。雖然ETF有機會吸引更多資金入場，但以FA南方比特幣市值約4億港元計，對比特幣目前約3200億美元的市值而言，對幣價的支持只是聊勝於無。

[徐風 隨風投資]