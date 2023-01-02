徐風：港「飄移式」監管虛幣 證監先緊後鬆 福禍難料

【明報專訊】2021年加密貨幣牛市周期，歐美及新加坡等地監管機構已嘗試參與及接觸這項對一般投資者仍然新穎的金融產品，但證監會似乎受制於中國大陸前年9月的一紙「通知」，禁止境內財金機構開展與加密貨幣有關的業務，結果連富途等券商也即時受到波及，被監管機構要求禁止用戶買入與加密貨幣有關的美國交易所買賣產品（ETP），如近期被指出現嚴重折讓的Grayscale Bitcoin（GBTC）。
一年過去，大型加密貨幣Terra、加密貨幣交易所 FTX 及在香港營運的AAX 等先後爆煲，加密貨幣市場「牛轉熊」後，政府卻突然發布「有關虛擬資產在港發展的政策宣言」，證監會也同步展開「飄移式」大幅放寬加密貨幣的規管，先批准FA南方比特幣（3066）及FA南方以太幣（3068）期貨ETF上市，並有意讓散戶直接入場參與虛擬貨幣，同樣令人摸不着頭腦。
爆煲後才放寬 令人摸不着頭腦
觀察即將上任成為證監會行政總裁梁鳳儀演講辭，也見到政策風向改變得非常突然。在去年9月初「另類投資管理協會2022年亞太區年度論壇」的演說中仍強調虛擬資產「這個大致上不受監管的界別要被視為主流，還有一大段路要走」，內容關於向專業投資者（PI）提供虛擬資產基金銷售，以及分銷證券型代幣等。
然而，她在去年10月底「香港金融科技周」的演講稿中，雖然在「Luna幣和Terra幣在5月崩盤」一句中，反映她仍未洞悉 Luna 幣和 Terra 幣所指的是同一種虛擬貨幣，與 Luna 幣或 Terra 幣掛鈎而同時於今年5月「爆煲」的穩定幣，其實全名是 TerraUSD ，在幣安等交易所使用的簡稱編碼為 UST ，但已急不及待地作出重大轉變：容許散戶投資者參與交易虛擬貨幣。證監會的理由是，由2018年至今，有更多國際金融機構及服務供應商參與，以及監管虛擬資產交易平台和基金經理有相當經驗，而投資者對加密資產的風險也有更清楚的認識。
當局似混淆Luna及UST
為何短短兩個月內，證監就會由「大致上不受監管的界別」，變成有「相當經驗」監管交易平台和基金經理？事實上，監管機構至今僅認可8家虛擬資產基金管理公司，以及兩家虛擬資產交易所，而且只限於服務專業投資者，交投量微，就覺得是時機檢討買賣虛擬貨幣「僅限於專業投資者」，並認為投資者已更認識相關風險？然而，當證監會連 Terra（Luna）跟 TerraUSD（UST）都分不清楚的時候，如何有信心相信一般投資者知道其他加密貨幣的設計機制、一夜歸零的原委，以及清楚了解當中的風險？
另一方面，富途等券商去年受監管機構要求，禁止用戶買入美國加密貨幣ETP，由於與中國大陸推出禁止開展與加密貨幣有關業務的通知，在時間上重疊，而被外界視為有密切關係。事實上，該通知明確指出，包括為虛擬貨幣交易提供信息中介和定價服務、境外虛擬貨幣交易所通過互聯網向境內居民提供服務，都屬於非法金融活動。當證監會批准虛擬貨幣ETF上市，而互聯網券商在內地通常有經營執照，也有內地人開戶，會否觸及有關禁令？事件在將來會否讓券商、虛擬資產交易平台甚至內地投資者誤墮法網，或令虛擬貨幣ETF突然退市，至今仍未有清晰具體的答案。
證監會對加密貨幣的態度，如同中國對待新冠病毒一樣，先緊後鬆。問題是，今次略顯突兀的政策改變，真正的原因為何，以及招攬內地用戶交易加密貨幣時會否出現法律風險等問題，仍須證監會進一步解答。對已有經驗的投資者而言，證監會放寬的步伐雖算迅速，但ETF與現有交易平台比較，除了比較合規以外再無其他優勢。雖然ETF有機會吸引更多資金入場，但以FA南方比特幣市值約4億港元計，對比特幣目前約3200億美元的市值而言，對幣價的支持只是聊勝於無。