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2022年12月31日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
中證監勒令整改 富途暴跌25% 指涉非法跨境經營 適逢煞停來港上市
恍如螞蟻翻版 突腰斬上市
10新股趕尾班車 同期招股
保單保障諮詢 設賠償上限400萬方案
恒指全年跌15% 11年最差
11月定存按年增44％ 港銀資金成本升 市場人士：定息現水平恰當 料短期不會大變
11月新批按揭貸款額 按月跌13%
人行延長在岸人幣交易至凌晨3時
廣汽旗下埃安料明年底上市
眾議院：FDA審批Biogen藥違規 治認知障礙症 指雙方不尋常接觸
日央行打擊空軍 本月1萬億買債
對冲基金今年回報-6.5% 14年最差
旺角商業地王最低估值73億 降五成 年初最高估228億 涉152萬呎樓面來季招標
首3季地價收入不足600億 不及預算一半
CCL按周升0.26% 今年全年跌15%
凱滙2房873萬同類新低 4年實蝕一成
恒地明年擬推11盤 共涉7300伙
陸振球：長實擁現金成王 低價奪啟德地
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
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中證監勒令整改 富途暴跌25% 指涉非法跨境經營 適逢煞停來港上市
恍如螞蟻翻版 突腰斬上市
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恒指全年跌15% 11年最差
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日央行打擊空軍 本月1萬億買債
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