凱滙2房873萬同類新低 4年實蝕一成

【明報專訊】近期樓市交投量顯著回升，惟二手市場仍接連錄得蝕讓個案。去年才陸續入伙的觀塘凱滙，位於2座高層J室，實用面積485方呎，2房間隔，以873萬元易手，屬屋苑2房戶二手成交價新低，實呎18,000元。利嘉閣地產市務經理梁錦機表示，原業主2018年約953.28萬元一手購入，帳面蝕80.28萬元或約8%，若連使費計料實蝕逾124.7萬元或約13%。
日出康城 MALIBU 3房沽 實蝕約2%
另外，香港置業首席分區董事劉浩勤表示，將軍澳日出康城 MALIBU第2A座中層B室，實用面積653方呎，3房間隔，以970萬元易手、實呎14,855元；原業主2018年3月943.4萬元一手購入，持貨近5年，帳面獲利26.6萬元或約3%；惟連使費計料實蝕逾18.5萬元或約2%。
何文田ONE HOMANTIN新錄「零議價」成交，惟屬蝕讓個案。美聯助理區域經理何健成表示，屋苑3座低層E室，實用面積513方呎，2房間隔，獲換樓客以880萬元「零議價」承接，實呎17,154元。
他續稱，上述單位原業主於2017年4月以約966.7萬元一手購入，持貨逾5年半，帳蝕86.7萬元或約9%；連使費計料實蝕逾131.7萬元或約14%。