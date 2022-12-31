中證監勒令整改 富途暴跌25% 指涉非法跨境經營 適逢煞停來港上市

明報記者 蔡穎霖

中證監表示，富途和老虎證券近年未經當局核准，面向境內投資者開展跨境證券業務，根據《證券法》等相關法律法規，其行為已構成非法經營證券業務。當局將責成相關派出機構，對兩家公司現場核查、督促整改，並視整改情况採取進一步監管措施。中證監亦擬要求富途、老虎證券對上述違法違規行整改，包括依法取締增量非法業務活動、禁止招攬境內投資者及發展境內新客戶、開立新帳戶及妥善處理存量業務；另為維護市場平穩，將允許存量境內投資者繼續通過原境外機構開展交易，但禁止境外機構接受違反中國外匯管理規定的增量資金轉入此類投資者帳戶。

富途老虎：配合整改核查

在美掛牌的富途原定昨天回流香港雙重上市，首掛前夕卻突宣布推遲計劃。富途前晚公告僅表示，正與港交所澄清若干事宜，並沒提及任何與中國監管相關事宜。富途昨天回應中證監公告時稱，將嚴格按照監管要求配合相應整改工作，亦會積極與中證監及其派出機構溝通，依法規範面向中國境內投資者的跨境證券業務的具體方式。又指相關工作對香港整體業務，以及對繼續為香港客戶提供產品和服務沒影響。

老虎證券發言人則稱，將會積極配合核查，停止接受中國內地境內新客戶，確保業務符合法律法規。據發言人透露，在老虎證券新增客戶當中，當中九成來自香港、澳洲、新西蘭、美國及新加坡等國家及地區，重申香港業務不受影響，並對開展香港市場充滿信心。

兩券商齊稱不影響港業務

翻查富途招股書風險披露，公司明言未持有在內地提供證券經紀業務的任何牌照或許可，但大量用戶為中國內地居民，面向內地的活動和服務仍存在不確定性。公司又稱，倘其在中國內地開展的某些活動，被相關監管機構視為在內地提供業務活動，情况將對富途帶來重大不利影響。招股書資料顯示，截至今年6月底富途與中國內地市場有關的個人客戶資產佔比，已由2019年底的68%降至今年6月底的35%（見圖）。

事實上，內地相關部門去年先後表明監管態度，官媒和人行官員曾於10月底轟跨境互聯網券商「無照駕駛」，從事非法金融活動；中證監亦於11月約談富途和老虎證券高層，要求其依法規範面向境內投資者的跨境證券業務。