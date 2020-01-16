十大屋苑本月全月勢逼200宗 8個月最旺

全年料錄約2270宗 較去年跌35%

自今年4月份後樓市受多重不明朗因素影響，全年整體交投疲弱。資料顯示，今年5月至上月，十大屋苑每月成交量僅介乎約140至170宗不等，而十大屋苑今年暫時累錄約2253宗成交，料全年可達約2270宗，但仍比去年的3508宗回落約35%，明顯較去年創7年新高紀錄後大幅下滑。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑預料，樓市已達谷底，加上明年將通關，料十大屋苑按月成交量可比本月回升約兩成，樓價亦有望反彈約15%。

美孚新邨本月38宗 按月升逾倍

荔枝角老牌屋苑美孚新邨，本月交投為十大屋苑中最多，暫錄38宗成交，比上月18宗大升1.1倍。香港置業首席聯席董事張仲賢稱，美孚新邨3期百老匯街58號中層B室，實用1066方呎，3房1套連儲物室間隔，新近以1080萬元易手，實呎10,131元。資料顯示，此成交單位的對上一層同一單位，於去年1月份曾以1335萬元成交，兩個單位景觀、面積及間隔均相若，但是次成交價較去年初大跌255萬元或19%。

另外，十大屋苑中以東涌映灣園交投量增幅最大，由上月份的3宗增至本月7宗，增幅逾1.3倍。美聯助理聯席董事林學勤表示，映灣園12座中高層D室，實用648方呎，3房間隔，原開價860萬元，經議價後以750萬元易手，累減110萬元或13%，實呎11,574元。原業主2007年以226.1萬元購入，帳面獲利約523.9萬元或2.3倍。